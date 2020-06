Turks bombardement raakt ook Yezidi’s in Irak, ‘waarschijnlijk met opzet’

De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar (r) en legercommandanten. Beeld AFP

De Turkse luchtmacht heeft in de nacht van zondag op maandag 81 doelen van de gewapende Koerdische beweging PKK bestookt in het noorden van Irak, zo werd in Ankara meegedeeld. Volgens de Yezidi’s zijn zij daar ten onrechte ook het slachtoffer van geworden.

‘Met de operatie Adelaarsklauw, die zojuist is begonnen, zijn schuilplaatsen en grotten van terroristen die ons land bedreigen vernietigd’, zo deelde het ministerie van Defensie in Ankara mee. De operatie zou een reactie zijn op recente acties van de PKK tegen Turkse militaire posten in het zuidoosten van Turkije. ‘De PKK en andere terroristische elementen voeren elke dag hun aanvallen op onze bases op.’

Het Turkse leger voert al jaren regelmatig aanvallen uit op bases van de PKK in het Iraakse Kandil-gebergte, aan de grens met Iran. Daar heeft de beweging, die ook in de VS en Europa als terroristisch te boek staat, haar hoofdkwartier. De bombardementen treffen echter regelmatig ook andere gebieden in Noord-Irak waar zich PKK’ers en verwante milities zouden bevinden. Zondagnacht behoorden Sinjar, Zap en Hakurk tot de doelwitten.

Sinjar is de regio waar Islamitische Staat in 2014 genocide pleegde op de Yezidi-minderheid. Veel aandacht trok daarbij het lot van de door IS gevangen Yezidi-vrouwen, die veelal seksueel werden misbruikt. Yezidi-milities en de PKK, gesteund door de Amerikaanse luchtmacht, wisten de belegerde Yezidi’s te bevrijden uit het gebied rond de berg Sinjar.

Van wederopbouw in Sinjar is nog weinig terechtgekomen, mede door de Turkse dreiging. ‘De berg Sinjar is nu een oorlogszone. Turkse gevechtsvliegtuigen bombarderen verschillende locaties’, schreef Nobelprijswinnares (2018) Nadia Murad maandag op Twitter. De mensenrechtenactiviste behoorde tot de door IS gevangen Yezidi-vrouwen.

Volgens Murad waren zojuist 150 families teruggekeerd in Sinjar. ‘Wanneer zullen de Iraakse regering en de internationale gemeenschap de moed en de politieke wil hebben om de veiligheid in Sinjar te waarborgen?’

Ook Yezidi-organisaties gaven verklaringen uit tegen de Turkse aanvallen. Volgens de Yezidi-raad van Sinjar werden een vluchtelingenkamp en een ziekenhuis geraakt, ‘waarschijnlijk met opzet’. Volgens de raad heeft de Turkse luchtmacht de afgelopen acht maanden al vijfmaal eerder bombardementen uitgevoerd.

De Yezidi-militie YBS, actief in Sinjar, werd ooit opgericht met steun van de PKK en heeft nog altijd banden met de Koerdische beweging. De Yezidi-raad maakt er echter bezwaar tegen dat de YBS door Turkije op één hoop wordt gegooid met de PKK. ‘Erdogan is een dictator die iedereen ‘PKK’ noemt’, aldus de verklaring.