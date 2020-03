Turkijes geheime wapen tegen corona: reukwater

Een klant van een Turkse supermarkt zoekt naar het laatste flesje eau de cologne. Beeld Rob Vreeken

Het geheime wapen van Turkije tegen corona: kolonya. Het aloude Turkse gebruik van het insmeren van de handen met sterk alcoholische eau de cologne komt goed van pas nu het virus na lang dralen ook Turkije heeft bereikt. De flesjes zijn niet aan te slepen.

Bij Cilgim Avm Yok Yok, een winkel van Sinkel nabij het Taksimplein in Istanbul, staan dozen vol flesjes kolonya à 10 lira (1,50 euro) per stuk. De zoveelste lading alweer: nadat vorige week donderdag eindelijk ook in Turkije de coronapaniek was uitgebroken, had de winkel snel een flinke voorraad aangeschaft. Die is inmiddels op en diverse malen aangevuld. ‘Het gaat hard, heel hard’, zegt verkoper Ahmed.

Turkse kranten maakten in het weekend melding van lange rijen voor winkels waar het geurende goedje wordt verkocht. Inmiddels zijn in de meeste supermarkten de schappen voor kolonya leeg, zo blijkt tijdens een rondgang in Istanbul. Volgens Daily Sabah is al sprake van een ‘zwarte markt’ voor kolonya, met prijzen die bijna zijn verdubbeld. Grossier Ömer Kaya zegt dat hij ‘binnen één uur’ heeft omgezet wat hij normaal in een heel jaar verkoopt.

80 procent alcohol

Kolonya is het symbool van Turkse gastvrijheid. Gasten krijgen bij binnenkomst als eerste een sprenkeling uit een flesje met opschriften als ‘Klasik Limon’ en ‘Rebul Mandarine’, of gewoon uit een kale jerrycan. Ruikt lekker, en het doodt de kwade invloeden van buiten. Met 80 procent alcohol heeft de vloeistof een desinfecterende werking.

Eau de cologne had al vierhonderd jaar geleden zijn weg gevonden naar het hof van de Ottomaanse sultans, maar pas rond 1900 ontwikkelde een koopman in Ankara een speciale Turkse variant. Met slimme marketing hielp hij spoedig heel Turkije aan de kolonya, een heel ander product dan de eau de cologne die we in Nederland kennen. Citroen-kolonya komt het meest voor, maar het bestaat in tal van geuren: sinaasappel, tabak, lavendel, sering, hazelnoot.

Columnist Leyla Yvonne Ergil suggereert in Daily Sabah dat kolonya wellicht de verklaring is voor de late aankomst van het coronavirus in Turkije, maar wetenschappelijke onderbouwing daarvoor geeft ze niet. Hoe dan ook zijn in Istanbul nu overal mensen met flesjes in de weer. Passagiers op de pont over de Bosporus waren druk aan het sprenkelen en deelden royaal uit aan derden.

Vorige week woensdag meldden de Turkse autoriteiten het eerste geval, een man die was aangekomen uit Europa. Pas de volgende dag leek het land te ontwaken uit de coronasluimer. Er waren de eerste tekenen van hamsterwoede (die niet echt heeft doorgezet), en de regering kwam met serieuze maatregelen: scholen en universiteiten dicht, voetbal zonder publiek, concerten en andere samenscholingen afgelast, ook in de moskee. Maandag kwam daar de sluiting van alle bars en nachtclubs bij. Het aantal bekende coronabesmettingen is opgelopen tot 98, woensdag werd de eerste dode gemeld.

Veel Turken gebruiken cologne om hun handen fris te laten ruiken, de alcohol zou ook ontsmetten. Beeld Rob Vreeken

‘Tot vorige week spraken Turken alleen maar over Idlib’, schrijft econoom Güvan Dak in zijn column in de krant Hürriyet. ‘Het coronavirus was exotisch nieuws uit verre landen. Maar van de ene dag op de andere is onze existentiële angst omgeslagen.’

Tot dan had de Turkse regering zich steeds op de borst geklopt dat ze doortastend was opgetreden tegen het epidemiegevaar. Het rijtje maatregelen oogde echter niet indrukwekkend: inreisverbod vanuit een klein aantal risicolanden, sproeien in het openbaar vervoer, oproep geen handen te schudden. Ook maakte Ankara een fors nummer van een door Turkije ontwikkelde detectiekit, waarvoor 26 landen een beroep hadden gedaan op Ankara.

Op straat was her en der te horen (Turken zijn dol op complotten) dat de autoriteiten het werkelijke aantal coronagevallen verzwegen. Dat werd uiteraard vooral gezegd door mensen die toch al weinig vertrouwen hebben in de regering-Erdogan.

De Turkse regering heeft inmiddels alle vluchten van en naar een reeks Europese landen, waaronder Nederland, tot 17 april geschrapt. Onder Nederlandse toeristen leidde dat tot onrust. Op het Taksimplein kon het echtpaar John en Ilse Brand uit Oldenzaal zaterdag opgelucht zijn: vliegmaatschappij Pegasus had zojuist gemeld dat ze zondag tóch konden vertrekken. Dane Fakili uit Maassluis verkeerde nog in onzekerheid. De KLM had haar vlucht gecanceld, zonder nadere toelichting.

Pas in de loop van het weekend kwam er duidelijkheid. Nederlanders kunnen tot en met vrijdag (MORGEN) vanuit Turkije naar Nederland reizen, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn site. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen mochten tot dinsdag lege toestellen naar Turkije sturen om eigen burgers op te halen. Dane Fakili kon gerust zijn.

Sommige Nederlanders zijn minder gelukkig. Zoals de correspondent van de Volkskrant in Istanbul, die zich erg had verheugd op de komst van zijn dochter Sophie op 26 maart.

INZET:

‘Coronaramp dreigt in Idlib’

Aan de Turks-Syrische grens dreigt een volgend coronagevaar: verspreiding van het virus onder de 1 miljoen ontheemden die onlangs de strijd in Idlib zijn ontvlucht. De UOSSM, een koepel van Amerikaanse hulporganisaties, heeft een noodkreet afgegevem: er is een ‘acute dreiging’ van een gezondheidsramp. Gezondheidszorg in de kampen is minimaal, hygiëne ontbreekt, mensen zitten opeengepakt in tenten. Regelmatig handen wassen met zeep is niet aan de orde. Het immuunsysteem van de meeste ontheemden is verzwakt. ‘Verspreiding van het virus is erg moeilijk tegen te gaan’, zegt kinderarts Omar Hammoud in de stad Azaz tegen Reuters. ‘De tenten staan pal op elkaar.’