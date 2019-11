Turkije zet internationale media onder druk

Journalist en schrijver Ahmet Altan werd maandag vrijgelaten. Beeld AFP

Zo is televisiezender Al Jazeera het doelwit van een ongekend felle aanval door de regeringsgezinde krant Daily Sabah. In een hoofdredactioneel commentaar wordt de regering van president Recep Tayyip Erdogan opgeroepen Al Jazeera English als ‘vijandige zender’ te bestempelen.

De kritiek op het in Qatar gevestigde Al Jazeera en de Saoedische zender Al Arabiya werd vorige week ingeluid door de Turkse staatszender TRT. Beide Arabische media zouden bijdragen aan een internationale ‘propagandablitz’ tegen Turkije. Een verslaggever van Al Arabiya werd vorige maand al het land uitgezet.

Lastercampagne

Daily Sabah doet er nu een flinke schep bovenop. De Engelstalige dienst van Al Jazeera draagt volgens de krant bij aan de ‘lastercampagne’ tegen Turkije en verspreidt ‘anti-Turkse propaganda’. De zender moet volgens het artikel maatregelen nemen tegen de betrokken journalisten. De krant is nauw gelieerd aan de regerende AK-partij; commentaren vormen veelal een vingerwijzing naar plannen van de Turkse regering.

De kritiek is ook opmerkelijk, omdat tussen de regeringen van Qatar en Turkije nauwe banden bestaan. De Engelstalige journalisten van Al Jazeera brengen deze ‘schijnbaar onverwoestbare alliantie’ in gevaar. Met ‘fake nieuws’ praten zij het terrorisme goed en gretig dragen zij bij aan het ‘Turkije-bashen’ door westerse media. Een ‘kleine groep journalisten’ binnen Al Jazeera English zou erop uit zijn het partnerschap tussen Turkije en Qatar te ondermijnen. De leiding van de zender wordt opgeroepen ‘deze individuen uit te wieden’.

In een tweede artikel woensdag wordt Al Jazeera er bovendien van bericht positief te berichten over de Gülenbeweging, die achter de couppoging van juli 2016 zou zitten. Ernstiger aantijging is nauwelijks mogelijk in het huidige Turkije.

Vorige week werd door de advocaten van president Erdogan een klacht ingediend tegen twee leidende stafleden van het Franse weekblad Le Point. Het blad had naar aanleiding van Operatie Vredesbron op het omslag een foto geplaatst van Erdogan met de tekst ‘De uitroeier’. Onderkoppen luidden ‘Etnische zuivering: de Erdogan-methode’ en ‘Laten we de Koerden afslachten?’

Directeur Etienne Gernelle en chef van de internationale sectie Roman Gubert hebben zich volgens de advocaten schuldig gemaakt aan ‘belediging van de president’, een misdrijf volgens de Turkse wet. Beiden werken in Parijs. De klacht is ingediend bij de procureur-generaal in Ankara.

In een commentaar stelt Gernelle dat Le Point er niet aan denkt de kritiek op Erdogan te matigen. ‘We trekken geen woord terug van wat we geschreven hebben.’ Het weekblad heeft zich volgens Erdogans advocaten kennelijk schuldig gemaakt aan ‘majesteitsschennis’, schrijft Gernelle.

Toen Le Point vorig jaar Erdogan op het omslag zette als ‘dictator’, ontving de redactie volgens Gernelle doodsbedreigingen. ‘Erdogan denkt blijkbaar dat zijn aandriften tot censuur zich ook kunnen uitstrekken tot landen waar de pers vrij is’, schrijft hij.

Censuur

De dag na het begin van de militaire interventie in Noord-Syrië op 9 oktober maakte RTÜK, de Turkse overheidsdienst voor radio, televisie en internet, bekend dat zowel media in als buiten Turkije in de gaten worden gehouden met het oog op Operatie Vredesbron.

Alle media werden opgeroepen voorzichtig met nieuws om te gaan. ‘Niet getolereerd worden uitzendingen die het moraal van de soldaten negatief kunnen beïnvloeden of de burgers kunnen misleiden met onvolledige, valse of partijdige informatie’, aldus RTÜK.

De afgelopen weken zijn in Turkije tientallen Turkse journalisten gearresteerd vanwege hun kritische berichtgeving, alsmede honderden gebruikers van sociale media. Dit meldde Amnesty International in een vorige week verschenen rapport. Turkije heeft de censuur verscherpt sinds het begin van Operatie Vredesbron, aldus Amnesty.

Het rapport bevat diverse voorbeelden van meldingen op sociale media die aanleiding waren tot maatregelen. Zo werd redacteur Hakan Demir van de krant Birgün tien uur ondervraagd over een tweet op het Twitteraccount van de krant, waarin werd verwezen naar een bericht van de Amerikaanse tv-zender NBC. Die had gemeld: ‘Vliegtuigen van de Turkse luchtmacht zijn begonnen met bombardementen op burgergebieden.’