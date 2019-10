Turkije woedend om resolutie VS die genocide op Armeniërs erkent: ‘De grootste belediging’

De ruzie markeert opnieuw de snel verslechterende relaties tussen beide landen. De Turkse inval in Noord-Syrië heeft de betrekkingen tussen de twee Navo-bondgenoten op scherp gezet. Ankara en Washington ruziën ook al enige tijd over de Turkse aankoop van Russische wapens.

Het Huis van Afgevaardigden nam met een grote meerderheid, 405 tegen 11 stemmen, de resolutie aan waarin de dood vanaf 1915 van honderdduizenden Armeniërs in het Ottomaanse rijk wordt veroordeeld. De omschrijving van de massamoord op de Armeniërs als genocide zette echter kwaad bloed in Ankara. Turkije ontkent dat er toen sprake was van een systematische, vooraf opgezette moordpartij door de Ottomaanse autoriteiten.

Hoewel de resolutie niet bindend is en dus niet uitgevoerd hoeft te worden door de Amerikaanse regering, reageerde de Turkse regering woensdag boos. De Amerikaanse ambassadeur David Satterfield werd op het matje geroepen op het ministerie van Buitenlandse Zaken om tekst en uitleg te geven. ‘Deze resolutie zal het imago van de VS in de publieke opinie in Turkije negatief beïnvloeden’, aldus het ministerie in een verklaring.

The House just voted to recognize the Armenian Genocide – a vote I fought for 19 years to make possible, that tens of thousands of my Armenian American constituents have waited decades to see.



We will not be party to genocide denial. We will not be silent. We will never forget. pic.twitter.com/R8Ex2lqYEb