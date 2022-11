Turkije wijst Koerden aan als dader aanslag: ‘Dit is het verhaal van de regering, maar niemand heeft de aanslag al opgeëist’

Mensen leggen maandagochtend bloemen op de plek in Istanbul waar zondag zes doden vielen bij een bomaanslag. Beeld Getty

Het was jarenlang relatief rustig in Turkije op het gebied van aanslagen. Hoe reageert het land nu er toch weer een wordt gepleegd?

‘Vooral geschrokken. Je merkt wel dat er sprake is van een crisissfeer. Istiklal is een heel drukke winkelstraat en de aanslag vond plaats op het drukste moment van de week. Zelf woon ik zo’n 150 meter bij de locatie van de aanslag vandaan, maar ik zat ergens anders te werken in de buurt, 400 meter verderop. De klap heb ik daar niet gehoord.

‘Toen ik een melding zag binnenkomen, ben ik er gelijk naartoe gelopen. Mensen waren behoorlijk zenuwachtig, en de politie al helemaal. Mensen keken op hun telefoon, op sociale media waren al foto’s en filmpjes van de aanslag te zien. Op het Taksimplein stond Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul, om de pers bij te praten.

‘Vandaag viel het op dat er veel mensen met een rolkoffertje liepen in het centrum. Harde cijfers zijn er natuurlijk niet, maar het lijkt erop dat er toeristen zijn die zijn geschrokken en hebben besloten naar huis te gaan.’

De Turkse regering zegt dat de dader afkomstig was uit het Koerdische deel van Syrië en banden heeft met de PKK. Wat denk jij daarvan?

‘De grote vraag is nu uiteraard wie het heeft gedaan en waarom. Dit is inderdaad het verhaal van de Turkse regering. Het zou kunnen, we weten het niet. Minister Suleyman Soylu van Binnenlandse Zaken hield zelf ook nog een slag om de arm. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist.

‘Als je kijkt naar het verleden, dan is dit meer de geijkte methode van Islamitische Staat, dat aanslagen heeft gepleegd op drukke plekken met veel burgers. Koerden van de PKK hebben ook veel aanslagen gepleegd, maar die zijn meestal gericht op doelen van de staat, zoals politiebureaus. Dit ruikt niet naar de Koerden, maar ik kan het niet uitsluiten.

‘Het is zeker niet mijn theorie, maar je hoort hier ook veel mensen zeggen: ‘Er komen verkiezingen aan, dan zorgt de regering wel dat er een aanslag plaatsvindt.’ Die presidents- en parlementsverkiezingen zijn volgend jaar juni. In aanloop daarnaar kan de regering dan optreden als hoeder van de openbare orde en nationale veiligheid. Dit is wel een heel Turkse manier van denken, het is echt een land van complottheorieën.’

Wat speelt er op dit moment tussen Turkije en de Koerden in Syrië?

‘Het is een langlopend conflict. Turkije beheerst een 12 kilometer diepe strook vanaf de grens. Het Turkse leger is al twee keer eerder Koerdisch gebied in Noord-Syrië binnengevallen en Erdogan heeft gedreigd dat nog een keer te doen. De Turken hebben nog niet de hele grensstrook onder controle, dat willen ze wel graag. In Noord-Syrië is de militie YPG actief, die door Turkije wordt gezien als verlengstuk van de PKK en dus als een terroristische organisatie.

‘Als voorwaarde voor toetreding van Zweden tot de Navo heeft Turkije gesteld dat Zweden harder moet optreden tegen Koerden in Zweden met banden met de PKK en de YPG. De vorige, linkse, regering had daar moeite mee, vooral met het uitleveren van verdachten aan Turkije. Maar inmiddels is er een nieuwe rechtse regering aan de macht in Zweden. Premier Ulf Kristersson was vorige week in Turkije en hij lijkt meer geneigd om de wensen van Turkije in te willigen.

‘De Syrische Koerden dreigen dus steun te verliezen in Europa. Als zij inderdaad achter de aanslag zitten, zou dat het standpunt van Turkije wel meer bevestigen: neem onze zorgen over Koerdisch terrorisme serieus. Zolang Turkije niet instemt met toetreding tot de Navo, heeft het een drukmiddel richting Zweden om daar echt iets mee te doen. Uiteindelijk zullen de Turken de Zweedse toetreding niet tegenhouden, denk ik, maar er zit ook geen deadline aan. Zolang Turkije geen groen licht heeft gegeven, zal Zweden moeten bewijzen dat het de Turkse voorwaarden serieus neemt.’