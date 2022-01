Turkije voert charmeoffensief in de regio: ook Israël past in ‘probleemloze cirkel’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan houdt een toespraak in Ankara half januari. Beeld Getty

Toenadering tussen Turkije en Israël. Het lijkt een gelijkwaardig proces, iets dat van twee kanten komt, maar dat is het niet. Turkije is de vragende partij. De Israëliërs zitten er niet echt op te wachten, dus zij kunnen eisen stellen. En dat zullen ze zeker doen.

Dat bleek al uit de aankondiging van het bezoek van de Israëlische president Isaac Herzog aan Turkije, ergens in de eerste helft van februari. Die kwam vorige week van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In Israël bleef het stil. Jeruzalem kijkt de kat uit de boom en wil waarschijnlijk dat Erdogan eerst maar eens laat zien dat het hem ernst is.

Op zich past het Turkse initiatief – want dat is het – in een bredere trend. Turkije is bezig de schade te herstellen die het, door eigen toedoen, had opgelopen in zijn internationale betrekkingen. Ankara had conflicten met menig land in de wijde regio, van Griekenland tot Egypte en Saoedi-Arabië, en was in een zelfopgelegd isolement geraakt.

Vorig jaar stelde Erdogan vast dat het zo niet langer kon. Een voor een ging hij de ruzies sussen. Zelfs met Armenië werd de vrede getekend, het land dat in 2020 nog met Turkse drones werd gedwongen de regio Nagorno-Karabach deels op te geven. In Ankara wordt gesproken van het creëren van een ‘probleemloze cirkel’ rond Turkije. Nu is Israël aan de beurt.

Pieken en dalen

De relatie tussen Turkije en Israël is er een van pieken en dalen. In de jaren negentig was die uitstekend. Nog in 2005 legde Erdogan een krans bij het Yad Vashem-monument in Jeruzalem en twee jaar later sprak de Israëlische president Shimon Peres het Turkse parlement toe.

De Operatie Gegoten Lood in 2008 in de Gazastrook was het keerpunt. Turkije voelde zich verraden door Israël en koos onverkort partij voor de belaagde Palestijnen. De stemming werd helemaal vijandig toen het Israëlische leger in 2010 een hulpvloot voor Gaza enterde en negen Turkse activisten doodschoot. Een nieuw dieptepunt volgde toen de VS hun ambassade naar Jeruzalem verhuisden. Over en weer trokken Turkije en Israël hun ambassadeurs terug.

Nu is In Ankara op alle fronten dooi ingetreden en ook naar Jeruzalem wordt volop gelonkt. Erdogan had het vorige week al over ‘een nieuw hoofdstuk’ in de betrekkingen tussen beide landen. Maar tot welke prijs? Een hoge, ongetwijfeld.

‘Israël beseft heel goed dat de onderhandelingspositie van Turkije als vragende partij zwak is’, zegt Ilhan Uzgel, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Ankara. ‘Dat is Turkijes grote probleem. Het betaalt nu de prijs voor het verbreken van de relaties met zo veel landen tegelijkertijd.’

Een lid van de militaire tak van Hamas in Gaza afgelopen november. Israël zal van Turkije verlangen dat het de banden met Hamas verbreekt, of op zijn minst losser maakt. Beeld Getty

Banden met Hamas

Boven aan de lijst Israëlische verlangens staat ongetwijfeld het woord ‘Hamas’. Jeruzalem wil dat de Turken de banden verbreken, of op zijn minst losser maken, met de militante beweging die Gaza bestuurt. ‘Ik denk dat daar op diplomatiek niveau al over wordt gepraat’, zegt Uzgel.

Volgens Gallia Lindenstrauss, Turkije-expert bij het Institute for National Security Studies (INSS) in Tel Aviv, heeft Turkije Hamasleden voorzien van Turkse paspoorten. Zij zouden vanuit Turkije terroristische acties in de Palestijnse gebieden hebben voorbereid. ‘Daar zal Turkije zeker een eind aan moeten maken’, zegt ze.

Meer in het algemeen zullen de Turken hun retoriek over de behandeling door Israël van de Palestijnen moeten matigen. Volgens Lindenstrauss komt de echte test voor de Turkse houding zodra het geweld in Gaza en op de Westoever weer oplaait.

Pleitbezorger van de Palestijnse zaak

Toen het Israëlische leger vorig jaar maart een kort, maar hevig offensief voerde in de Gazastrook, schoot Erdogan meteen in de bekende modus. ‘De Palestijnen worden afgeslacht zolang de wereld Israël niet straft’, zei hij, aan de telefoon met paus Franciscus. Daarbij helpt het niet dat Turkije zich ziet als de voornaamste pleitbezorger van de Palestijnse zaak, nu de Arabische landen het laten afweten.

De ambitie om de leider van de soennitische moslimwereld te worden heeft Erdogan echter laten varen. Tien jaar geleden droomde hij daar nog van, maar er valt weinig eer meer mee te behalen: de Arabische wereld is een vat vol problemen. ‘En niemand wil hem daar’, zegt Uzgel. ‘Zijn populariteit in de Arabische wereld is hij kwijt.’

Wat heeft Israël te winnen bij toenadering? Niet heel veel. Jeruzalem is erin geslaagd met veel andere landen in de regio goede banden aan te knopen, ook Arabische. Turkije is minder nodig dan voorheen. ‘Maar het blijft een belangrijk land’, zegt Lindenstrauss. ‘Voor Israël is Iran het grote gevaar.’ Daartegen is alle hulp welkom.