Turkije verscherpt censuur rond Operatie Vredesbron

De autoriteiten dulden volgens de mensenrechtenorganisatie geen enkele kritiek op het offensief van de Turkse strijdkrachten tegen de Koerdische militie YPG. ‘Kritische mensen worden vastgezet en de mond gesnoerd,’ stelt de mensenrechtenorganisatie. Amnesty roept de regering op hen niet langer het zwijgen op te leggen en ‘alle aanklachten in te trekken tegen degenen die vreedzaam bezwaar maken tegen de militaire operaties.’

De maatregelen tegen journalisten zijn niet beperkt tot de Turkse pers. De advocaten van president Recep Tayyip Erdogan hebben eerder deze week een aanklacht ingediend tegen twee leidende stafleden van het Franse weekblad Le Point. Het blad had op het omslag een foto geplaatst van Erdogan, met de tekst ‘De uitroeier’ en ‘Etnische zuivering: de Erdogan-methode’.

Directeur Etienne Gernelle en chef van de internationale sectie Roman Gubert worden verdacht van ‘belediging van de president’, een misdrijf volgens de Turkse wet. Beiden werken in Parijs.

Partijdige informatie

De dag na het begin van de militaire interventie in Noord-Syrië op 9 oktober maakte RTÜK, de Turkse overheidsdienst voor radio, televisie en internet, bekend dat zowel media in als buiten Turkije in de gaten werden gehouden met het oog op Operatie Vredesbron.

Alle media werden opgeroepen voorzichtig met nieuws om te gaan. ‘Niet getolereerd worden uitzendingen die het moraal van de soldaten negatief kunnen beïnvloeden of de burgers kunnen misleiden met onvolledige, valse of partijdige informatie.’

Honderden mensen zijn volgens Amnesty International opgepakt voor ondervraging en tientallen zitten nog altijd vast. Sommige mensen kregen een buitenlands reisverbod opgelegd.

Het rapport bevat diverse voorbeelden van meldingen op sociale media die aanleiding waren tot maatregelen. Zo werd redacteur Hakan Demir van de krant Birgün tien uur ondervraagd over een tweet op het Twitteraccount van de krant, waarin werd verwezen naar een bericht van de Amerikaanse tv-zender NBC. Die had gemeld: ‘Vliegtuigen van de Turkse luchtmacht zijn beginnen met bombardementen op burgergebieden.’

De nieuwe repressiegolf tegen critici van de regering strekt zich volgens Amnesty ook uit tot mensen die zich niet hebben uitgelaten over Operatie Vredesbron. Zo trad de politie op 12 oktober ongebruikelijk hard op tegen de Zaterdagmoeders, die wekelijks in een klein straatje in het centrum van Istanbul een half uur lang aandacht vragen voor hun in de jaren negentig verdwenen zonen, broers en echtgenoten.

Altijd zijn tientallen politiemensen aanwezig bij het vreedzame protest van de voor het merendeel Koerdische vrouwen (en sympathiserende mannen), maar kijken slechts stilletjes toe. Afgelopen zaterdag echter werd volgens Amnesty opeens ingeslagen op de betogers. Die was van tevoren te verstaan gegeven dat het woord ‘oorlog’ niet gebruikt mocht worden in de korte toespraak waarmee een van de Zaterdagmoeders gewoonlijk het protest afsluit. Toen dat toch gebeurde, greep de politie in met gebruik van wapenstok en pepperspray.