Turkije valt Syrische troepen aan na aanval op Turkse soldaten

Een Turks militair konvooi rijdt door het Syrische stadje Dana. Beeld AFP

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn bij de luchtaanval zeker 35 Syrische soldaten omgekomen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Londen werkt, zijn er in elk geval dertien doden gevallen.

Er wordt al maanden hevig gevochten in Idlib, het laatste overgebleven rebellenbolwerk in het noordwesten van Syrië. Het Syrische leger probeert de opstandelingen, voor een groot deel jihadisten, te verdrijven met steun van de Russen.

Turkije heeft meerdere observatieposten in het gebied, die worden bemand door honderden soldaten. In 2018 zijn er al afspraken gemaakt over een deëscalatiezone aan de Turks-Syrische grens, maar door het huidige offensief staat die deal onder druk.

Konvooi

De Turkse doden vielen nadat een Turks konvooi met honderden gepantserde voertuigen de grens was overgestoken en door Syrische soldaten werd aangevallen. Het konvooi was vermoedelijk een versterking voor de Turkse observatieposten. Deze troepenbeweging is volgens Turkije tijdig doorgegeven aan de Syrische autoriteiten, maar Rusland zegt niet geïnformeerd te zijn. De Syrische soldaten zouden het vuur op de Turken hebben geopend, omdat zij dachten dat het terroristen waren.

Er zitten ook veel burgers in het gebied, afgelopen anderhalve maand zijn zo’n 350 duizend mensen op de vlucht geslagen. Een groot deel van hen is uitgeweken naar Turkije, dat al ruim 3,5 miljoen vluchtelingen heeft opgevangen.