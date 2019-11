Turkije trekt zich niets aan van Ferd Grapperhaus

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Beeld ANP

Grapperhaus belde zich suf en zette zelfs een hoge ambtenaar op het vliegtuig om Turkije te overtuigen vooral géén Nederlandse Syriëgangers terug te sturen, maar veel indruk maakte de ontstemde CDA-minister niet.

En verder: blijft Defensie graven naar informatie over burgerdoden in Irak en adviseren boeren over boeren.

NIEUWS VAN DE DAG

Grapperhaus fel op Turkije

‘Zeer teleurstellend’, noemde minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vanochtend het terugsturen van twee vrouwelijke Syriëgangers naar Nederland door Turkije. En dan drukte hij zich tegenover de NOS nog hoffelijk uit, ‘omdat dat een minister betaamt’.

Grapperhaus kan niet zeggen dat hij niet was gewaarschuwd. Twee weken geleden kondigde Turkije al aan gevangengenomen Syriëgangers terug te gaan sturen naar hun land van herkomst. De Turkse regering had schoon genoeg van wat zij ziet als Europese hypocrisie: voortdurend kritiek leveren op hoe Turkije het terrorisme aanpakt, maar zelf te beroerd zijn om gedetineerde IS-strijders op te nemen en te vervolgen. ‘Turkije is geen hotel voor IS-terroristen uit andere landen’, zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken.

Gisteren voegde hij de daad bij het woord. Een laatste poging van Grapperhaus om de terugkeer van de twee vrouwen te verijdelen door meermaals met de Turken te bellen en een hoge ambtenaar naar Turkije te sturen mocht niet baten. De vrouwen, een van 25, de ander van 23 met twee kinderen van 4 en 3 jaar, zijn bij hun aankomst op Schiphol onmiddellijk aangehouden.

Wordt steeds urgenter dat minister Grapperhaus kijkt of de capaciteit van het Team Internationale Misdrijven afdoende is. De bewijslast moet op orde! https://t.co/rSNW85IZMy — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) 19 november 2019

Nederland dacht ten minste één van hen buiten te houden door haar nationaliteit af te pakken, maar voor die list vielen de Turken niet. Na vervolging, berechting en het eventuele uitzetten van haar straf wil Grapperhaus haar alsnog uitzetten naar Marokko, waarvan ze ook de nationaliteit bezit. De vraag is of dat land een afgedropen geloofsfanaticus met open armen wil ontvangen.

INTERVIEW VAN DE DAG

Ankie Broekers-Knol

Ankie Broekers-Knol. Beeld John van Hamond / de Volkskrant

Ze wist dat ze haar goede reputatie als voormalig Eerste Kamer-voorzitter op het spel zette toen ze ‘ja’ zei tegen Mark Rutte. ‘Op deze post krijg je overal gelazer mee.’ Toch stemde Ankie Broekers-Knol (72) in met het verzoek Mark Harbers op te volgen op de meest woeste portefeuille van het kabinet: asielzaken.

Ze trof ‘een onthutst departement’ aan, in shock na het vertrek van Harbers. Inmiddels is ze vijf maanden aan het werk. Dat valt niet altijd mee. ‘De Kamer zegt: u hoeft maar twee dingen goed te doen: zorgen dat alles bij de IND op tijd loopt en zorgen dat iedereen die terug moet naar een ander land ook echt gaat. Maar du moment dat je met iets komt, is het al gauw niet zorgvuldig, of zielig, of moeilijk.’

De Volkskrant sprak haar over het wegsturen van berekenende asielhoppers, de soap rond Lili en Howick en de mogelijkheid van vluchtelingenquota. ‘Je moet erover praten, want het systeem loopt vast en het draagvlak verdwijnt.’

RAPPORT VAN DE DAG

Boeren over boeren

Aalt Dijkhuizen, voorzitter Landbouw Collectief, overhandigt het rapport aan landbouwminister Schouten. Beeld ANP

De boeren mogen niet worden gedwongen om te helpen bij het oplossen van de stikstofcrisis. Dat zeggen de boeren in een rapport dat zij vandaag in Den Haag overhandigden aan minister Schouten van Landbouw

In het rapport doen dertien organisaties als LTO en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond zelf voorstellen om de stikstofuitstoot te beperken. Want de landbouw mag volgens de boerenclubs dan ‘niet de oorzaak van de impasse zijn’, ze ‘kan wel deel zijn van de oplossing’. Veel wordt verwacht van ‘innovatieprogramma's’ in de varkenshouderij, beter voer voor melkkoeien en het toevoegen van water aan op het land uitgereden mest.

Het probleem is dat zulke technische oplossingen in het verleden vaker niet dan wel hun beloftes waarmaakten. De boeren vragen ook een hoop geld van het Rijk om hun ambities te verwezenlijken: 2,9 miljard. Geld dat van ieder ministerie behalve dat van Landbouw mag komen - anders worden de boeren alsnog gepakt.

Het Landbouw Collectief laat met voorstel zien dat de sector zelf verantwoordelijkheid neemt. Dat is positief. Maar biedt geen toekomstperspectief voor natuur en boeren. Het voorstel richt zich op technische maatregelen die kern van probleem niet aanpakken. 1/2 #stikstofcrisis — Wereld Natuur Fonds (@wnfnederland) 20 november 2019

EN DAN DIT NOG

‘Nederland, geef meer uit’

Premier Rutte mag dan naar eigen zeggen ‘een van de meest expansieve kabinetten sinds de jaren '70 leiden’, van de Europese Commissie mag er nog een tandje bij. Volgens de Commissie heeft Den Haag daarvoor meer dan genoeg financiële ruimte en zouden zwakkere broeders in de eurozone ervan kunnen profiteren als het kabinet de portemonnee trekt.

Defensie blijft graven

Werd Rutte wel of niet ingelicht over de burgerdoden bij het bombardement in Hawija, Irak? De premier kan zich het niet meer herinneren en het ministerie van Defensie worstelt met het boven water halen van meer informatie. Door ‘een gecompliceerde ICT-structuur en ‘snelle rotaties van personeel’ lukt het minister Bijleveld niet voor begin volgende week alles op een rijtje te zetten.

Ank Bijleveld, minister van Defensie. Beeld ANP

