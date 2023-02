Turkije telt jaarlijks tienduizenden bevingen, maar deze waren de zwaarste ooit gemeten in het getroffen gebied

Een man wordt onder het puin vandaan gehaald in Jandaris, een dorp buiten Afrin in het noorden van Syrië. Beeld Rami al Sayed / AFP

Bevingen met een sterkte van 7 of hoger vonden sinds 1900 slechts een keer of twintig plaats in Turkije, volgens de database van de United States Geological Survey (USGS). Eén keer eerder was er in het land een aardbeving met een vergelijkbare kracht van 7.8, dat was in 1939 in het noorden van het land. Er vielen zo’n 33 duizend doden.

Turkije heeft jaarlijks te maken met tienduizenden bevingen en trillingen, maar die van maandag waren uitzonderlijk sterk. In 2022 registreerden de Turkse autoriteiten ruim 20 duizend aardbevingen. Het overgrote deel heeft een magnitude van minder dan 3 op de schaal van Richter.

Bevingen met een sterkte van 6 of hoger, kwamen sinds 2000 slechts twintig keer voor in het land. Sinds de eeuwwisseling kwam de magnitude slechts één keer boven de 7 uit. Maandag gebeurde het twee keer. De laatste keer dat er meer dan honderd doden vielen, was bij de beving in Izmir in 2020.

Ieder jaar vinden er wereldwijd meerdere bevingen met een magnitude van boven de 7 plaats. In 2021 waren het er 19. De bevingen in Turkije komen niet in de buurt van de zwaarste beving ooit gemeten, dat was de beving in Chili in 1960 (9.5 op de schaal van Richter). Ook de aardbeving bij Sumatra die in 2004 een grote tsunami veroorzaakte staat in de top-5, net als de beving bij Japan in 2011 (beide 9.1). Die veroorzaakte de kernramp in Fukushima.