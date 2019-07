Turkije tart EU met ‘illegale’ olieboringen voor kust Cyprus

Al op de EU-top van eind juni waarschuwden de Europese leiders Turkije. Tot nu toe zonder effect. Het land stuurde deze week zelfs een tweede boorschip naar de wateren rond Cyprus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara bestreed woensdag dat de boringen illegaal zijn.

Volgens Turkije boort het in wateren die behoren tot zijn continentaal plat of waar de Turks-Cyprioten recht hebben op hun deel van de olie- en gasvoorraden. Cyprus stelt dat de Turken boren in zijn maritieme zone.

Nieuwe bron van conflicten

Tussen de twee landen bestaan al 45 jaar spanningen. Ze onderhouden geen diplomatieke betrekkingen met elkaar. Het vermoeden dat zich grote gasvoorraden voor de kust van het eiland bevinden, is een nieuwe bron van mogelijke conflicten geworden in de toch al moeilijke verhouding tussen de twee landen.

Begin mei begon het Turkse schip Fatih te boren ten westen van Cyprus. Afgelopen maandag arriveerde het boorschip Yavuz ten oosten van Cyprus, bij het schiereiland Karpasia. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken boort de Fatih in het continentaal plat van Turkije en is de Yavuz actief voor de Turks-Cyprioten.

De Cypriotische regering in Nicosia kwam maandag met een fel protest. Zij heeft de steun van de andere lidstaten van de Europese Unie, Griekenland voorop. Komende maandag zijn in Brussel de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bijeen voor hun maandelijks overleg. Volgens het persbureau Reuters ligt er een ontwerpverklaring klaar waarin sancties tegen Ankara worden afgekondigd. De onderhandelingen over een luchttransport-overeenkomst en andere besprekingen op hoog niveau zullen worden opgeschort. Financiële steun voor volgend jaar zal worden bevroren. De ministers moeten de strafmaatregelen nog goedkeuren.

Slepend probleem

De kwestie Cyprus is een slepend probleem. Toen in 1974 op instigatie van Athene op het eiland een couppoging werd gedaan die moest uitmonden in aansluiting bij Griekenland, reageerden de Turken met een invasie. Zij bezetten het noorden van Cyprus. Sindsdien is het eiland verdeeld. Het zuidelijke, Grieks-Cypriotische deel beslaat tweederde van het grondgebied en is lid van de EU. Het noordelijk deel, met de Turks-Cyprioten, omvat eenderde van het eiland en wordt behalve door Turkije door niemand erkend.

Al heel lang staat Cyprus op de agenda van de internationale diplomatie, zonder resultaat. Geregeld doen zich spanningen voor. EU-buitenlandchef Federica Mogherini heeft het sturen van een tweede boorschip door Turkije veroordeeld als een ‘onaanvaardbare escalatie’. De Verenigde Staten hebben Ankara opgeroepen de boorwerkzaamheden te staken. Zij vragen alle partijen af te zien van acties die de spanningen in de regio vergroten.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde echter met felle aanvallen op de regering van Cyprus. ‘Dat het lid is van de Europese Unie, wil niet zeggen dat het de legitieme rechten en belangen van de Turks-Cyprioten mag schenden.’ Volgens het ministerie gedraagt Griekenland zich als ‘Europa’s verwende kind’.

De Britse krant The Guardian verwijst naar diplomaten die zeggen te vrezen dat het conflict kan uitlopen op een militaire confrontatie. Zij sluiten niet uit dat de Turkse president Erdogan een crisis wil uitlokken om de aandacht van zijn binnenlandse problemen af te leiden.