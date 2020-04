Turkije stuurt de VS medische hulp terwijl diplomatieke spanning oploopt

‘De koffiehuizen in Turkije zijn dicht: voor de mannen een kwelling’

Rob Vreeken was net begonnen als correspondent in Turkije, toen de coronacrisis losbarstte. We bellen hem over hoe de Turken omgaan met corona, en hoe Erdogan omgaat met zijn macht.

Turkse politici ondanks social distancing schouder aan schouder op de foto

Terwijl de Turkse bevolking al wekenlang wordt gemaand de nodige afstand te bewaren en zoveel mogelijk binnen te blijven, namen de politici dicht opeengepakt deel aan een ceremonie ter gelegenheid van Nationale Soevereiniteits- en Kinderdag.