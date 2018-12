Turkije stelt operatie tegen Koerden uit

Turkse president Erdogan grijpt een toespraak voor zakenlieden vrijdag in Istanbul aan om aan te kondigen dat de operatie van het Turkse leger tegen de Koerdische milities in het noorden van Syrië wordt uitgesteld. Beeld AP

Een leider van de door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Mustafa Bali, zei dat IS een grote aanval is begonnen in Hajin, op de oostelijke oever van de Eufraat. IS heeft daar een sterk geslonken stuk land in handen. Er zijn naar schatting nog vijfduizend IS-strijders in het gebied.

De VS steunen tot op heden de SDF met geld, wapens en training, en Amerikaanse militairen zijn in het oosten van Syrië actief. Trump maakte woensdag bekend dat hij hen snel zal terughalen, omdat IS volgens hem verslagen is. De Koerden vrezen dat Turkije, zoals Erdogan herhaaldelijk heeft aangekondigd, de aanval inzet op hun autonome regio langs de Turkse grens.

Gevangen IS-strijders

SDF-voorman Elham Ahmed waarschuwde vrijdag in Parijs dat de dreiging van een Turks offensief de SDF dwingt hun strijders te verplaatsen van de regio Hajin naar het grensgebied met Turkije. Dat zou IS in de kaart spelen, zei Ahmed.

Hij waarschuwde ook dat de SDF straks wellicht niet meer in staat zullen zijn gevangen IS-strijders vast te houden. ‘Door het dreigement van de Turkse staat kan de situatie uit de hand lopen, zodat we geen controle meer hebben’, antwoordde Ahmed op de vraag van verslaggevers of de SDF van plan zijn IS-gevangenen vrij te laten.

Telefoongesprek

President Erdogan heeft gezegd het vertrek van de Amerikanen ‘voorzichtig te verwelkomen’. Trumps besluit en zijn telefoongesprek woensdag met zijn Amerikaanse collega brachten Erdogan ertoe de militaire operatie tegen de Koerden – vorige week nog aangekondigd voor ‘binnen enkele dagen’ – uit te stellen. ‘We willen eerst zien wat het resultaat is van de Amerikaanse beslissing tot terugtrekking uit Syrië.’

Erdogan kondigde verder aan dat het Turkse leger niet alleen de Koerdische milities gaat uitschakelen, maar ook de ‘restanten van Islamitische Staat’. Die restanten bevinden zich echter helemaal bij de Iraakse grens, op 265 kilometer van Turkije.

Als dit voornemen serieus is, zouden de Turkse strijdkrachten niet alleen het gehele Koerdische gebied moeten doorkruisen, maar ook een door Arabieren bewoonde strook van zo’n 165 kilometer breed. De resterende IS-strijders zijn fanatiek, veelal van buitenlandse afkomst, en zullen zich niet makkelijk gewonnen geven. Turkije heeft de afgelopen jaren weinig belangstelling getoond zich in te spannen in de strijd tegen IS.