Turkije roept Zweedse ambassadeur op het matje na ‘beledigende’ tv-uitzending over Erdogan

Erdogan werd onder andere afgebeeld in een zwembroek. Beeld SVT

Turkije heeft de Zweedse ambassadeur in Ankara op het matje geroepen vanwege ‘beledigingen’ aan het adres van president Recep Tayyip Erdogan op de Zweedse televisie. De ‘impertinente uitspraken en beelden’ zijn volgens de Turkse regering onaanvaardbaar, zo meldt het staatspersbureau Anadolu.

De diplomatieke tik op de vingers komt net nu Ankara en Stockholm in gesprek zijn over het beoogde Navo-lidmaatschap van Zweden. Een ambtelijke Zweedse delegatie is in Ankara om te praten over de mogelijke uitlevering aan Turkije van Koerdische terreurverdachten.

Turkije weigert vooralsnog de Zweedse aanvraag tot toetreding tot het bondgenootschap te honoreren, omdat Zweden de Turkse zorgen over het terrorisme onvoldoende serieus zou nemen. Zweden heeft tot nu geweigerd Koerden uit te leveren die actief zouden zijn geweest voor de Koerdische PKK. Ook krijgen PKK-aanhangers volgens Turkije in Zweden alle ruimte. De beweging staat in de EU en de VS op de lijst van terroristische organisaties.

Haartransplantatie

Het satirische tv-programma Zweeds nieuws bracht deze week een item over de schending van mensenrechten door Erdogan, waarin de spot werd gedreven met de president. De Zweeds-Koerdische komiek Kadir Meral vroeg zich daarin af waarom Erdogan geen haartransplantatie was ondergaan, terwijl Turkije daar toch bekend om staat. Ook ‘beschuldigde’ hij Erdogan van excessieve winderigheid door het eten van te veel kebab. Het item sloot af met de uitroep ‘Lang leve de democratie!’.

Volgens de Zweedse premier Magdalena Andersson zal het incident de kansen van Zweden op toetreding tot de Navo niet negatief beïnvloeden. ‘Wat belangrijk is voor Turkije is uiteraard dat we de afspraken nakomen die we hebben gemaakt’, zei ze woensdag op een persconferentie.