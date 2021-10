Turkije roept ambassadeurs westerse landen op het matje na oproep om filantroop vrij te laten

Een actie in 2018 om de Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten uit voorarrest. Nu hebben westerse landen het voor hem opgenomen. Beeld AFP

De 64-jarige Kavala is een vooraanstaand figuur in het maatschappelijk middenveld van Turkije. Hij is directeur van Anadolu Kültür, een organisatie die culturele en sociale projecten ondersteunt. Anadolu Kültür werkt veel met kunstenaars, minderheden en kansarme kinderen.

Kavala zit al vier jaar in voorarrest, op beschuldiging van pogingen om met zijn bemoeienis met de Geziprotesten in 2013 de regering omver te werpen. Een rechter sprak hem daar in eerste aanleg van vrij omdat er geen enkel bewijs zou zijn, maar justitie besloot daar nieuwe aanklachten aan toe te voegen, te weten spionage en deelname aan de mislukte staatsgreep van 2016.

Raad van Europa

Europese landen en de Raad van Europa roepen al geruime tijd op tot vrijlating van de zakenman, met name sinds de uitspraak van het Europese Hof voor de Mensenrechten in december 2019. Het hof deed een dringende oproep aan de Turkse regering om Kavala onmiddellijk op vrije voeten te stellen. Zijn detentie is volgens de rechters bedoeld om hem het zwijgen op te leggen en betekent een ernstige inbreuk op de mensenrechten.

De tien ambassadeurs verwezen maandag naar de uitspraak van het hof in Straatsburg. De rechtszaak, met alle vertragingen en nieuwe aanklachten van dien, ‘werpt een schaduw over het respect voor de democratie, de rechtsstaat en de transparantie van het Turkse rechtssysteem’, aldus de verklaring.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst er in zijn reactie dinsdag op dat Turkije een ‘democratisch land is dat de rechtsstaat en de mensenrechten respecteert’. De ambassadeurs worden gewaarschuwd om niet de grenzen van hun diplomatieke mandaat te overschrijden. De oproep van maandag is ondertekend door de ambassadeurs van zeven Europese landen, Canada, Nieuw-Zeeland en de VS.

De Raad van Europa heeft een strafprocedure tegen Turkije in gang gezet. Die kan ertoe leiden dat Turkije wordt geschorst als lid.

Gezipark

Kavala was volgens de eerste aanklacht het brein achter en financier van de Gezibeweging, het protest in 2013 tegen een bouwplan op het terrein van het Gezipark in Istanbul, dat uitgroeide tot een massabeweging in het hele land tegen de autoritaire regeerstijl van president Recep Tayyip Erdogan.

Volgens de aanklager ging het om een poging de regering met geweld omver te werpen. Daaraan koppelt hij een reeks misdrijven als vernieling, plundering en het toebrengen van lichamelijk letsel. Kavala zou zijn complot hebben opgezet in nauwe samenwerking met de Hongaarse zakenman en filantroop George Soros, die ook voor het geld zou hebben gezorgd.

Nadat een lagere rechter Kavala had vrijgesproken, kwam justitie met nieuwe aanklachten, waaronder die over betrokkenheid bij de couppoging van juli 2016. Daarvoor houden de Turkse autoriteiten de beweging van de prediker Fethullah Gülen verantwoordelijk. Volgens onafhankelijke waarnemers is er echter niets dat erop wijst dat Kavala banden zou hebben met de Gülenbeweging.