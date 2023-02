Turkije richt aandacht nu op aannemers van slecht gebouwde flats

In een grote hal in Gaziantep worden mensen opgevangen die hun huis hebben verloren door de aardbeving of die bang zijn om nog thuis te slapen. Beeld Arie Kievit

Geknoei met de bouwvoorschiften en gebruik van goedkope materialen zouden deels de enorme omvang van de schade kunnen verklaren, alsmede het hoge aantal doden. Turkse media meldden dit weekeinde aanhoudingen van aannemers op het vliegveld van Istanbul, en de arrestatie van twee aannemers die meteen na de aardbeving naar Cyprus waren gevlucht. De laatste twee waren verantwoordelijk voor de bouw van een ingestorte flat van veertien verdiepingen in Adana.

The New York Times noemt de arrestatie van aannemer Mehmet Yasar Coskun, die in Atakya een gebouw van twaalf verdiepingen met 250 appartementen had gebouwd. Het zakte vorige week als een kaartenhuis in elkaar, met een onbekend aantal slachtoffers tot gevolg. Coskun werd vrijdag aangehouden.

Aandacht afleiden

De bouwvoorschriften in Turkije voldoen op papier aan internationale standaarden voor aardbevingsbestendig bouwen, maar in de praktijk knijpen ambtenaren vaak een oogje toe. Critici zien de jacht op de bouwers vooral als een poging de aandacht af te leiden van de ambtenaren die ondermaatse bouwplannen hebben goedgekeurd.

Kritiek op die ambtenaren zou een nieuwe smet werpen op het blazoen van de Turkse president Tayyip Recep Erdogan. Dat komt hem slecht uit, omdat in juni presidentsverkiezingen worden gehouden.

Dodental blijft stijgen

Het dodental blijft maar stijgen: dit weekeinde overschreed het de 33 duizend, waarvan 29 duizend in Turkije, met de zekerheid dat het verder zal oplopen. Martin Griffith, de coördinator van de VN-hulpverlening, voorspelde zaterdag dat het aantal doden zal verdubbelen als alle slachtoffers eenmaal zijn geborgen.

Tegenover het groeiende aantal doden stond het sterk slinkende aantal mensen dat levend van onder de brokstukken werd geborgen. De Turkse minister van Gezondheidszorg zette een foto van de redding van een meisje op Twitter en schreef erbij: ‘Er is altijd hoop!’

Een tiental geredden hield die hoop ook zondag nog levend, maar in een gebied met een doorsnee van 500 kilometer waren zij niet meer dan de steeds zeldzamer wordende uitzonderingen.

Op de meeste plaatsen maakte de hoop langzaam plaats voor ergernis en teleurstelling. Overlevenden begonnen te klagen over de hulp die ontoereikend was en die te traag op gang kwam. Ook de militairen, die bij de hulp na de aardbeving in 1999 een cruciale rol hadden gespeeld, waren volgens de klachten veel te laat ingezet.

Nog steeds geen hulp voor Syrië

VN-coördinator Griffith wuifde die klachten weg bij zijn bezoek aan het gebied. Zijn ervaring is, zei hij, dat slachtoffers na rampen altijd teleurgesteld zijn over de hulpinspanningen in het begin. Het spijt Griffith wel dat de VN er tot nu toe niet is is geslaagd de slachtoffers in het eveneens zwaar getroffen Noordwest-Syrië te helpen. Dat gebied is in handen van de Syrische oppositie, en omsingeld door Syrische regeringstroepen, zodat hulpkonvooien er nauwelijks toegang hebben. ‘De mensen daar voelen zich in de steek gelaten, en daar hebben ze gelijk in.’

Door het almaar stijgende dodental stijgt de aardbeving van vorige week ook in de statistieken. Ze staat met 28 duizend doden op de zevende plaats van grote rampen in de 21ste eeuw, en is al bijna de grootste aardbeving van Turkije aller tijden, na die van 1939, toen ruim dertigduizend doden vielen. Daarnaast zijn 1 miljoen mensen hun huis en vaak ook familieleden en vrienden kwijtgeraakt.