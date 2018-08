Turkije laat Amnesty-kopstuk vrij na ruim een jaar gevangenschap

Taner Kiliç, erevoorzitter van Amnesty International in Turkije, wordt na een jaar gevangenschap vrijgelaten door de Turkse autoriteiten. Kiliç (49) werd in juni 2017 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte coup tegen de Turkse regering in juli 2016. Amnesty is blij, maar zegt te blijven vechten voor andere mensenrechtenactivisten die nog altijd vastzitten.

Eind januari oordeelde een Turkse rechter ook dat Kiliç moest worden vrijgelaten, maar die beslissing werd een dag later teruggedraaid. Dit keer ging zijn vrijlating wel door.

Kiliç werd een jaar na de couppoging vastgezet tezamen met 22 anderen omdat zij gebruik zouden hebben gemaakt van de app Bylock, waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. De Turkse regering zag dat als bewijs dat Kiliç gelieerd was aan de Gülen-beweging, die door president Erdogan en de zijnen verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup en ook via Bylock zou communiceren. Amnesty heeft altijd ontkend dat Kiliç iets te maken had met de couppoging en verwijt de Turkse regering dat zij critici simpelweg monddood wil maken door hen daarmee in verband te brengen.

In de nasleep van de mislukte putsch arresteerden de Turkse autoriteiten talloze politieke tegenstanders, journalisten, activisten en andere critici. Ook ontsloeg de overheid duizenden ambtenaren in een poging het landsbestuur te zuiveren van vermeende ‘Gülenisten’, volgelingen van de dissidente geestelijke Fethullah Gülen. Gülen, die in ballingschap leeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania, heeft altijd ontkend achter de couppoging te zitten.

De ‘10 van Istanboel’

Een maand na de arrestatie van Kiliç werd ook de directeur van de Turkse Amnesty-tak Idil Eser vastgezet, samen met negen andere mensenrechtenactivisten. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrij, maar worden nog steeds verdacht. Ook de aanklacht tegen Kiliç komt met zijn vrijlating nog niet te vervallen. Amnesty voert sinds een jaar niet-aflatend campagne voor de vrijlating van de ‘10 van Istanboel’, zoals de organisatie de groep activisten noemt. Hoewel de organisatie zich in een verklaring verheugde over de vrijlating van Kiliç, uitte ze haar zorgen over de ‘wrede repressie’ van president Erdogan.

Woensdag oordeelde een Turks gerechtshof dat de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die eveneens vastzit op verdenking van steun aan de Gülenisten, niet mag worden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De aanklacht tegen Brunson was de afgelopen weken het onderwerp van hoogoplopende spanningen tussen Turkije en de Verenigde Staten.