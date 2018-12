Turkije is vastbesloten om zo snel mogelijk Syrië binnen te vallen in jacht op Koerdische strijders

Leden van de Koerdische YPG-militie. Beeld ANP

De Koerdische militie streed samen met de Amerikanen tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS). Haar positie is precair geworden sinds president Trump vorige week plotseling het vertrek van de Amerikaanse troepen aankondigde.

Turkije dreigt al weken met een offensief tegen de Koerdische YPG-militie. Ankara beschouwt die militie als een terroristische organisatie. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu zei dinsdag tegen journalisten dat ‘Turkije zal binnentrekken als het wil binnentrekken’.

Machtsvacuüm

Trump en zijn Turkse collega Erdogan hebben afgesproken dat zij met elkaar zullen overleggen om te voorkomen dat er een machtsvacuüm ontstaat na het vertrek van de Amerikaanse militairen.

Ankara heeft de afgelopen dagen grote aantallen militairen met tanks en pantserwagens naar de grens gestuurd als voorbereiding voor een invasie. De Turkse autoriteiten zijn bang dat een Koerdisch gebied langs hun grens de separatistische gevoelens onder de Koerden in Turkije zal aanwakkeren.

Frankrijk en andere landen die aan de anti-IS coalitie meedoen voelen zich overvallen door het besluit van Trump de Amerikaanse troepen terug te trekken. Volgens de Amerikaanse president is de tijd rijp voor terugtrekking omdat IS zou zijn verslagen.

Andere landen wijzen erop dat er nog steeds een groot aantal geharde IS-strijders actief is langs de grens met Irak. Zij vrezen dat IS opnieuw terrein zal winnen, zodra de Amerikanen vertrekken en de Koerden aan hun lot worden overgelaten.

Minister Cavusoglu zei dinsdag dat Turkije aan Washington heeft gevraagd om de YPG-strijders alle zware wapens af te nemen die zij voor hun strijd tegen IS van de Verenigde Staten hebben gekregen.

Verhuld dreigement

De Turkse minister verkondigde verder dat Turkije de restanten van terreurorganisatie IS nu wel in zijn eentje aankan. Tegelijkertijd uitte hij een verhuld dreigement aan het adres van Frankrijk. De Fransen hebben laten weten dat zij niet van plan zijn om hun troepen weg te halen uit het gebied. ‘Als Frankrijk in Syrië blijft om de YPG te beschermen, dan zal dat noch voor Frankrijk noch voor de YPG gunstig zijn’, waarschuwde Cavusoglu.

De Turkse president Erdogan zei dinsdag dat hij binnenkort met de Russische president Poetin zal overleggen over hoe om te gaan met de situatie in Syrië na de Amerikaanse terugtrekking. Rusland heeft de Syrische president Bashar al-Assad de afgelopen jaren geholpen een groot deel van zijn land op de rebellen te heroveren.

Uit protest tegen het terugtrekkingsbesluit van Trump heeft de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis vorige week ontslag genomen. Ook Brett McGurk, de speciale gezant van de VS die een hoofdrol speelde in de internationale coalitie tegen IS, besloot op te stappen. Dat kwam hem te staan op enkele neerbuigende tweets van Trump waarin de Amerikaanse president McGurk een ‘dikdoener’ noemde.