Turkije gaat Saoedisch consulaat onderzoeken op zoek naar verdwenen journalist

De druk neemt toe op de Saoedische regering om snel openheid van zaken te geven over het lot van de vermiste journalist Jamal Khashoggi. Turkije kondigde dinsdag aan dat het Saoedische consulaat in Istanbul zal worden onderzocht waar de journalist een week geleden voor het laatst is gezien.

Een protest bij het Saoedische consulaat in Istanbul tegen de verdwijning van Khashoggi. Foto AFP

Wanneer dit zal gebeuren, is onduidelijk. ‘Het gebouw zal worden onderzocht in het kader van het onderzoek’, aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag in een verklaring. Volgens Ankara heeft de Saoedische regering zich bereid verklaard om hieraan mee te werken.

De Verenigde Naties en de Amerikaanse president Trump hebben zich ondertussen geschaard in de rij van vooraanstaande personen en organisaties die hun bezorgdheid uitspreken over de vermissing. Tegelijk publiceerde de krant The Washington Post dinsdag het laatste beeld van de prominente journalist.

Hierop is te zien hoe Khashoggi (59) vorige week het Saoedische consulaat in Istanbul binnenging. Het is afkomstig van een beveiligingscamera en is door de Turkse politieonderzoekers toegespeeld aan de krant. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de journalist die kritisch bericht over de Saoedische regering.

"I need to know, where is Jamal? I have to know what has happened to him.” https://t.co/kEsXET93zj Washington Post

Mogelijk vermoord

Turkse functionarissen hebben hun vrees uitgesproken dat Khashoggi mogelijk in het consulaat is vermoord. Hij was toen in het kantoor om de laatste zaken te regelen voor het huwelijk met zijn Turkse verloofde.

Zij bleef buiten op hem wachten maar Khashoggi verscheen nooit meer bij de hoofduitgang. In wat waarschijnlijk zijn laatste momenten zijn, is op het beeld van de bewakingscamera te zien hoe de journalist naar de voordeur loopt. Een man, wiens identiteit onbekend is, wacht bij de ingang.

De Saoedïers noemen de beschuldiging dat Khashoggi vermoord is, ‘nergens op gebaseerd’. Volgens hen verliet de journalist, die onder andere werkte voor The Washington Post, korte tijd later het gebouw. Of dit via een andere uitgang is geweest, wil de Saoedische regering niet zeggen.

Een functionaris van het Saoedische consulaat in Istanbul kijkt naar buiten tijdens een demonstratie voor het gebouw. Foto AFP

'Enge verhalen'

Om te bewijzen dat Khashoggi niet in het consulaat is vermoord of wordt vastgehouden, kreeg de media de afgelopen dagen toestemming om poolshoogte te nemen in het pand.

‘Dit is shockend als de berichten over zijn dood op waarheid berusten’, aldus de woordvoerder van de Mensenrechtenraad van de VN dinsdag. President Trump zei dat de berichten over Khashoggi’s verdwijning hem in het geheel niet aanstonden. ‘Het bevalt mij niet om dit te horen’, aldus de Amerikaanse president. ‘Er doen enge verhalen de ronde. Het bevalt mij allemaal niet.’ Saoedi-Arabië is een van Amerika's belangrijkste bondgenoten in het Midden-Oosten.