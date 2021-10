Turkije gaat Nederlandse en andere ambassadeurs uitwijzen

De Turkse president Tayyip Erdogan. Beeld REUTERS

‘Ik heb onze minister van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om zo snel mogelijk af te handelen dat deze tien ambassadeurs tot persona non grata worden verklaard’, zei Erdogan. Op die diplomatieke zet zinspeelde Erdogan donderdag al tegenover verslaggevers. Het stak de Turkse regering dat de westerse landen, waaronder naast Nederland ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland, zich mengden in wat Turkije ziet als binnenlandse aangelegenheden. ‘Denk jullie Turkije de les te kunnen lezen?’, liet Erdogan zich toen ontvallen. Twee dagen eerder had Turkije de ambassadeurs al op het matje geroepen.

De 64-jarige Kavala zit al vier jaar in voorarrest. De aanklacht luidt dat hij in 2013, tijdens de Geziprotesten, heeft geprobeerd de regering omver te werpen. Drie jaar later zou hij hebben deelgenomen aan de mislukte staatsgreep in Turkije. Volgens het Europese Hof voor de Mensenrechten bestaat voor dat alles geen enkel bewijs.

De Kavala-zaak is uitgegroeid tot de belangrijkste toetssteen voor Europa in de discussie met Ankara over het verval van de democratie en de rechtsstaat in Turkije. Ook het Europese hof heeft vastgesteld dat Kavala ten onrechte wordt vastgehouden en dat langere detentie een ernstige schending is van de mensenrechten.