Turkije gaat drie weken volledig op slot

Een van de vele covidpatiënten op de ic van een ziekenhuis in de Turkse hoofdstad Ankara. Beeld AFP

De Turkse regering maakt zich ernstig zorgen over het verloop van de pandemie. Begin maart werd een ‘gecontroleerde normalisering’ doorgevoerd, maar die had een forse stijging van het aantal coronagevallen tot gevolg. Het aantal besmettingen was vorige week gestegen tot ruim 63 duizend dagelijks.

Sindsdien daalde het tot circa 39 duizend, maar nog altijd staat Turkije op plaats vier van de wereldranglijst van besmettingen, omgerekend naar inwonertal. President Erdogan zei maandag dat het aantal dagelijkse besmettingen over drie weken gedaald moet zijn tot onder de vijfduizend.

Geen binnenlandse reizen

De Turkse bevolking moet de komende drie weken in principe binnen blijven. Binnenlandse reizen zijn niet toegestaan, tenzij met toestemming van de overheid. Het openbaar vervoer werkt op beperkte capaciteit. De scholen gaan weer over op online onderwijs.

Ook ‘alle ondernemingen’ moeten volgens de regering dicht, maar daarop wordt een fors aantal uitzonderingen gemaakt. Fabrieken, de bouw en de landbouw blijven werken. Supermarkten, bakkers, kruideniers en apotheken zijn open, behalve op zondag. Restaurants kunnen afhaalmaaltijden maken en doen bezorging aan huis.

Persbureau Reuters meldt dat, volgens bronnen bij de overheid, de maatregelen vooral worden genomen om te voorkomen dat komende zomer opnieuw een heel toeristenseizoen verloren gaat. Vorig jaar daalden de inkomsten uit toerisme met tweederde. Het tekort op de betalingsbalans nam daardoor sterk toe en de lira kwam verder in de problemen. Op het ogenblik staat de Turkse munt weer bijna even zwak als op het dieptepunt begin november.

Export op peil houden

Volgens de bronnen moet echter worden voorkomen dat andere vitale sectoren van de economie door de lockdown stil komen te liggen. Al sinds het begin van de pandemie is de Turkse regering er alles aan gelegen om met name de export op peil te houden.

Erdogan zei dat ‘nu Europa een fase van heropening ingaat’, Turkije snel het aantal nieuwe besmettingen moet terugdringen. ‘Anders raken we achterop, en zullen we een hoge prijs betalen in alle sectoren, van toerisme tot handel en onderwijs.’

Het tempo van vaccinering in Turkije, aanvankelijk tamelijk hoog, is iets ingezakt in vergelijking met Nederland. Op het ogenblik hebben bijna 14 miljoen personen de eerste inenting gehad, ruim 8 miljoen ook de tweede. Aanvankelijk werd alleen het Chinese vaccin SinoVac gebruikt, dat een effectiviteit van bijna 70 procent heeft. Inmiddels beschikt Turkije ook over het vaccin van BioNTech-Pfizer.