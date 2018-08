Turkije financiert weekendscholen in Nederland

Turkije is van plan weekendscholen op te zetten in vijftien landen waaronder Nederland. De Turkse overheidsinstantie YTB, die zich richt op de Turkse gemeenschappen in het buitenland, stelt daarvoor geld beschikbaar.

De lessen zijn allereerst gericht op het leren van de Turkse taal, zo valt te lezen op de website van YTB. Daarnaast moet de weekendschool bijdragen aan de versterking van de band met Turkije en de kinderen meer leren over de geschiedenis en cultuur van het land.

Maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zonder winstoogmerk kunnen zich aanmelden voor de financiële steun. Het is de bedoeling dat ze 5 uur per weekend lessen gaan verzorgen: 2 uur Turks, 1 uur geschiedenis, 1 uur godsdienst en 1 uur cultuuronderwijs. In de klasjes zitten tussen de 15 en 25 leerlingen. Volgens de NOS, die het nieuws onthulde, kan een school met een klas maximaal 7.000 euro ontvangen. Bij twee klassen loopt dit op tot 11.000 euro en bij drie tot 15.000 euro. Ook ouders wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren. YTB is niet bereikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Het ministerie van Sociale Zaken is op de hoogte van het onderwijsproject, zo laat een woordvoerder weten. ‘Het staat landen vrij om behoud van de eigen taal en cultuur te stimuleren bij hun landgenoten, of hun kinderen of kleinkinderen, in het buitenland. Meerdere landen, waaronder ons eigen land, doen dit. Wat we niet willen is onderwijs dat als doel heeft om de integratie in Nederland te belemmeren of om antidemocratische opvattingen te stimuleren. Als er signalen zijn dat dit gebeurt, zal de overheid optreden.’

In de steek laten

Het is belangrijk dat kinderen hun moedertaal leren, vindt Mustafa Ayranci van HTIB, de Turkse arbeidersvereniging in Nederland. ‘Ieder kind heeft daar recht op.’ Toch maakt hij zich zorgen over de weekendscholen. ‘Het past niet in het Nederlandse onderwijssysteem. De Turkse overheid bepaalt de inhoud van de lessen. Wie gaat het controleren, wie is daar verantwoordelijk voor?’

Ayranci betreurt dat de Nederlandse overheid in 2004 is gestopt met het programma Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT), waardoor kinderen met een migratieachtergrond onderwijs in hun moedertaal konden volgen. ‘De Nederlandse overheid heeft Turkse kinderen in de steek gelaten. Turkije ziet een gaatje en dat gaan ze gebruiken. Daar hebben we de overheid nog voor gewaarschuwd.’

‘Dit is weer een vorm van de lange arm van Erdogan om zieltjes te winnen’, zegt Mehmet Cerit, hoofdredacteur van De Kanttekening, voorheen de Turks-Nederlandse krant Zaman Vandaag. Hij wijst erop dat tijdens de recente Turkse verkiezingen stemmen uit het buitenland een significante rol speelden. ‘Via deze scholen probeert Erdogan zijn belang in het buitenland te sterken. Dat is een slechte zaak.’

Propaganda

Ook Cerit erkent het belang van onderwijs in je eigen taal. ‘En dat gebeurt ook al, bijvoorbeeld in moskeeën. Het kwalijke hier is dat de Turkse staat onderwijs gebruikt voor politiek gewin. Die propaganda van Erdogan is niet echt integratiebevorderend.’ Hij noemt de reactie van het ministerie van Sociale Zaken dan ook ‘naïef’ en stelt dat de vergelijking met Nederlandse scholen in het buitenland de plank misslaat. ‘In Turkije heb je Nederlandse expats die daar een paar jaar verblijven en daarna terugkeren. In het geval van de Turkse weekendscholen gaat het om een minderheid die hier is geboren en getogen. Het zijn Nederlandse burgers, dat is hele andere koek.’