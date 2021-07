Turkije en andere mediterrane landen geplaagd door extreme hitte en bosbranden: ‘Dit was de hel’

Donkere rookwolken boven het strand vlak bij de Turkse plaats Manavgat. De natuurbranden begonnen in het dunbevolkte binnenland, maar werden door harde wind naar de kust geblazen. Beeld AFP

In Turkije zijn de natuurbranden het hevigst en eisten al zes levens. Enkele honderden mensen raakten gewond, duizenden omwonenden worden geëvacueerd. De branden troffen in eerste instantie vooral rurale gebieden. De vlammenzee slokte landbouwgrond en vee op. Sommige mensen zijn alles kwijt. In gesprek met de regeringsgezinde krant Daily Sabah zei een boer nog nooit zo’n brand gezien te hebben. ‘Dit is niet normaal. Dit was de hel.’

De branden begonnen donderdag in dunbevolkte gebieden, maar werden door de wind naar de drukbezochte kust geblazen. Hierdoor werden ook duizenden toeristen die vakantie vierden aan de Turkse Rivièra geëvacueerd. Het vuur naderde onder meer de kustplaatsen Marmaris en Bodrum. Sommige mensen moesten in vissersbootjes ontsnappen uit hun door de vlammen bedreigde hotels. Ook in Manavgat, niet ver van de badplaats Antalya, kwam het vuur buitengewoon dichtbij.

In totaal bestreed de brandweer de afgelopen dagen zo’n zeventig branden, waarvan er ongeveer vijftig inmiddels geblust zijn. De oorzaak van de branden is nog onbekend. De Turkse politie onderzoekt of ze zijn aangestoken. Enkele politici en regeringsgezinde media suggereren dat de Koerdische organisatie PKK achter de branden zit, maar kunnen dat niet onderbouwen.

Branden intenser dan normaal

Wel kampt Turkije al de hele week met grote droogte en hoge temperaturen, wat verspreiding van de branden in de hand werkt. Het land heeft ’s zomers vaker te maken met bos- en natuurbranden. Maar uit satellietgegevens die The Guardian heeft opgevraagd, blijkt dat de intensiteit van de branden, dat wil zeggen de energie die vrijkomt, tot viermaal zo hoog is als normaal: 20 gigawatt (ter vergelijking: 1 gigawatt is genoeg energie om ongeveer een miljoen huishoudens van stroom te voorzien). Daarnaast komt het zelden voor dat zoveel verschillende branden tegelijkertijd uitbreken, wat de druk op de hulpverleners verhoogt.

Naast Turkije kampen ook Griekenland en Italië met extreme hitte en natuurbranden. Met name op het eiland Sicilië moest de brandweer vaak uitrukken: alleen op vrijdag al 140 keer. De World Meteorological Organization, de weer- en klimaatorganisatie van de Verenigde Naties, waarschuwt dat de hoge temperaturen van soms boven de veertig graden volgende week zullen aanhouden. In Griekenland is het aantal brandpatrouilles verhoogd. Volgens deskundigen uit het Zuid-Europese land is het een van de langste hittegolven sinds de jaren tachtig.

Extreme #heat is hitting the Mediterranean area.

Temperatures are forecast to be well above 40°C in inland areas ranging from #Tunisia, southern #Italy, #Greece and #Turkey, according to @DWD_presse which acts as one of WMO's regional climate centres. #ClimateAction pic.twitter.com/Zopu3l0vVb — World Meteorological Organization (@WMO) 30 juli 2021

De hittegolf en natuurbranden in Zuid-Europa volgen kort op extreem weer in het noordwesten van Europa, met dodelijke overstromingen tot gevolg. Begin juli zorgde een zogenoemde ‘hittekoepel’ boven Noord-Amerika voor extreme temperaturen en natuurbranden. Het dorpje Lytton werd verzwolgen door de vlammen, daags nadat er een hitterecord was gemeten. Wetenschappers leggen een verband met klimaatverandering.

Uit een recent rapport van de het International Panel of Climate Change van de VN komt naar voren dat ook de mediterrane landen naar alle waarschijnlijkheid steeds vaker te maken krijgt met extreme hitte door klimaatverandering. En hoewel bos- en natuurbranden van alle tijden zijn, zorgen hoge temperaturen voor meer geschikte omstandigheden: een aanhoudende hete periode zuigt als een spons het vocht uit de omgeving, waardoor het landschap uitdroogt. Hiermee is de kans op brand groter. Ook houdt de periode waarin branden kunnen ontstaan langer aan.

Het Europees Milieuagentschap wijst erop dat veel recente branden in Europa, zoals de ernstige bosbranden in Portugal in 2017, worden veroorzaakt door de uitzonderlijke weersomstandigheden. Extreme droogte en langdurige hittegolven leiden ook tot bosbranden op het continent in delen waar ze voorheen weinig voorkwamen, zoals Midden- en Noord-Europa. De branden dragen op hun beurt weer bij aan klimaatverandering: de vuurzeeën stoten grote hoeveelheden koolstofdioxide uit.