Turkije dreigt met operatie tegen Koerden in Syrië, raketaanval van vorige week was ‘laatste druppel’

Door de Turken gesteunde troepen van het Vrije Syrische Leger trainen aan de vooravond van een eerder offensief van Turkije in Noordoost-Syrië, operatie Vredeslente, in oktober 2019. Beeld AP

Erdogan praat eind deze maand op de top van de G20 in Rome over de kwestie met zijn collega’s Vladimir Poetin en Joe Biden. Als Rusland en de Verenigde Staten niet aan de Turkse zorgen tegemoet komen, lijkt ingrijpen onvermijdelijk. Turkse zegslieden hebben dat bevestigd tegenover persbureau Reuters.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu liet donderdag al in niet mis te verstane bewoordingen blijken dat het geduld van Turkije op is. Turkije ‘zal doen wat nodig is om Noord-Syrië vrij te maken van terroristen’, zei hij. ‘We moeten de zaken in eigen hand nemen.’

Volgens de regeringsgezinde krant Daily Sabah overweegt het Turkse leger doelen aan te vallen in de steden Tal Rifaat, waar vandaan de raketaanval van de YPG werd gelanceerd, en Azaz. Volgens de krant hebben de Koerden Tal Rifaat in een ‘oorlogszone’ veranderd. Ze zouden greppels hebben gegraven en in een nabij gelegen dorp hun militaire hoofdkwartier hebben gevestigd. ‘Het dorp wordt gebruikt als lanceerbasis voor aanvallen tegen Turkije’, aldus de krant.

Waarschijnlijk wordt daarmee niet Turkije zelf bedoeld, maar het gebied in het noordwesten van Syrië dat in handen is van het Turkse leger en door Turkije gesteunde milities. Daarbinnen vormt Tal Rifaat een enclave, het laatste stukje in het westen van het land dat de YPG nog beheerst. In het oosten is een veel groter deel van Syrië, ongeveer eenderde, in handen van de Koerden.

Vredeslente

Twee jaar geleden trok het Turkse leger dat gebied binnen. Operatie Vredeslente was bedoeld om een strook van 30 kilometer diep langs de gehele Turks-Syrische grens in handen te krijgen, waarmee een buffer zou ontstaan tussen Turkije en de YPG, door Turkije beschouwd als met de PKK verbonden terroristen.

Onder druk van Rusland en de VS hielden de Turkije het bij een veel kleinere strook van circa 100 kilometer lengte. De VS steunen de Koerdische milities in hun strijd tegen Islamitische Staat, Moskou wil niet dat Turkije al te veel gebied gaat controleren dat eigenlijk toebehoort aan het bevriende Assad-regime. Rusland zegde Ankara toe de veiligheid in het grensgebied te garanderen, met inzet van Syrische troepen. Ook de VS beloofden de YPG te zullen intomen.

De Turkse regering zegt nu echter toch regelmatig door de Koerden te worden aangevallen. Voor de dodelijke YPG-actie vorige week ‘waren daarom de VS en Rusland beide medeverantwoordelijk’, aldus minister Cavusoglu. Ankara beklaagt zich al jaren vooral over de Amerikaanse steun voor de Koerdische milities.

Volgens Fabrice Balance van The Washington Institute for Near Eastern Policy heeft het Turkse leger het vizier niet alleen gericht op Tal Rifaat, maar vooral op Kobane, een door de YPG gecontroleerde stad tussen de enclave Tal Rifaat en het YPG-gebied in het noordoosten. Hij verwacht binnen enkele maanden een Turkse aanval op Kobane. Een militaire operatie daar kan de twee Turkse veiligheidszones langs de grens met elkaar verbinden. Voor Ankara is dat ook belangrijk om een nieuwe vluchtelingenstroom te voorkomen.