Turkije deelt tapes Khashoggi met bondgenoten en Saoedi-Arabië

Turkse bronnen gaven eerder al aan dat de autoriteiten beschikken over geluidsopnamen waarop de moord op de criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman is vastgelegd. Volgens Erdogan hebben de betrokken landen de opnamen beluisterd. ,,Ze weten ervan,” zei Erdogan.

Khashoggi, columnist van de Washington Post, bezocht op 2 oktober het Saudisch consulaat in Istanbul en is sindsdien spoorloos. Zeker is dat hij is vermoord, volgens de Saudische aanklager Saud al-Mojeb in een vooropgezette aanval. Erdogan beschuldigde Mojeb ervan samenwerking te weigeren en het onderzoek te dwarsbomen.