Turkije breidt weekendlockdown uit met uitgaansverbod van vier dagen

Een zwerfkat in een lege winkelstraat in Istanbul. Beeld AFP

Ook de vierdaagse lockdown betreft deze grote steden, waar in totaal 64 miljoen mensen wonen, de meerderheid van de Turkse bevolking. Alleen bakkers en drogisten zullen tijdens de lockdown open zijn, de politie patrouilleert om toe te zien op naleving. Voor personen ouder dan 65 jaar en jonger dan 20 geldt al enkele weken een permanent straatverbod.

De maatregel werd maandagavond na kabinetsberaad bekendgemaakt door president Recep Tayyip Erdogan. De extra lange weekendlockdown wordt ingesteld omdat donderdag toch al een nationale feestdag was. Kemal Atatürk stelde in 1927 op 23 april de Nationale Kinderdag in, dat in 1980 werd uitgebreid tot Soevereiniteits- en Kinderdag. Door de vrijdag erbij te betrekken werd een bruggetje geslagen naar het weekend.

Vrijdag is ook het begin van de ramadan, maar die noemde Erdogan niet als reden voor de extra lange lockdown. Wel zei hij te hopen dat na de het einde van de vastenmaand op 23 mei het leven in Turkije weer zijn normale loop kan krijgen.

Economische klap

President Erdogan vreest dat de Turkse economie een grote klap krijgt door de aanpak van de epidemie. Daardoor komt de weekendlockdown hem goed van pas. Enerzijds voldoet hij aan de roep vanuit de oppositie, lokale bestuurders en medische wereld om stringente maatregelen, anderzijds kunnen de arbeiders in de Turkse industrie maandag gewoon weer aan het werk.

De Turkse autoriteiten zijn voorzichtig optimistisch over het verloop van de epidemie. Het aantal geregistreerde besmettingen liep de afgelopen weken zeer snel op, al kwam dat deels doordat de testcapaciteit van Turkije snel groter werd.

Doordat Turkije een omvangrijke en sterke maakindustrie heeft, was de Turkse regering in staat vol in te zetten op de productie van testkits. Het land is wat dat betreft nu zelfvoorzienend.

Dagelijks worden nu circa 40 duizend test uitgevoerd, aanzienlijk meer dan in Groot-Brittannië (15 duizend) en Frankrijk (20 duizend). Het aantal nieuwe besmettingen is in een week gedaald van 15 procent naar 9 procent van het totaal aantal geteste personen per dag.

Zevende plaats

In Turkije waren maandag 91 duizend besmettingen vastgesteld. Op de wereldranglijst is het land hiermee opgeklommen naar de zevende plaats, na Groot-Brittannië. Het aantal coronadoden staat op 2.140, minder dan in landen met een vergelijkbaar inwonertal als Duitsland (4.862) en Groot-Brittannië (16.509) en ook minder dan in Nederland (3.751).

The New York Times meldde dinsdag dat het coronavirus in Turkije waarschijnlijk verder verspreid is dan blijkt uit de officiële gegevens. De krant heeft het aantal sterfgevallen in Istanbul tussen 9 maart en 12 april vergeleken met die in dezelfde periode de afgelopen twee jaar. Dit jaar stierven in de stad ruim 2.100 mensen meer dan kon worden verwacht op grond van de cijfers uit voorgaande jaren. Dat is aanzienlijk meer dan het officiële aantal coronadoden in heel Turkije.

De krant suggereert (zonder dat expliciet te zeggen) dat de regering het aantal sterfgevallen door corona naar beneden bijstelt om geen afbreuk te doen aan het vermeende succes van de maatregelen die Turkije heeft genomen tegen de ziekte. Een verschil tussen het aantal officiële coronadoden en de daadwerkelijke toename van sterfte doet zich echter ook in andere landen voor. Een deel van de overledenen is immers nooit op corona getest en staat daarom niet als coronadode te boek.

The New York Times stelt ook dat het aantal doden in Istanbul al begon te stijgen vóór 17 maart, de dag waarop in officieel de eerste Turkse coronadode werd gemeld. De metropool met 16 miljoen inwoners is goed voor 60 procent van alle coronagevallen in Turkije.