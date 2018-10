Turkije bezweert ruzie met VS en laat Amerikaanse predikant gaan

Een Turkse rechtbank veroordeelde Andrew Brunson vrijdag tot drie jaar cel wegens terrorisme, maar stelde hem meteen op vrije voeten. Foto AFP

Een Turkse rechtbank veroordeelde hem vrijdag tot drie jaar cel wegens terrorisme, maar stelde hem meteen op vrije voeten omdat hij zo lang in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Verwacht wordt dat Brunson per militair vliegtuig naar de Verenigde Staten zal worden overgevlogen. De Amerikaanse dominee had 35 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, maar uiteindelijk liet de Turkse justitie een deel van de aanklacht vallen.

De evangelische predikant, die al ruim twintig jaar in Izmir woonde met zijn gezin, werd ervan beschuldigd dat hij banden zou hebben onderhouden met aanhangers van de naar de VS uitgeweken Turkse geestelijke Fethullah Gülen, die volgens de regering-Erdogan achter de mislukte staatsgreep zat. Brunson zou in het geheim ook voor de Koerdische PKK hebben gewerkt.

Martelaar voor het christelijke geloof

De zaak leidde tot een conflict met de regering-Trump, die eerder dit jaar zelfs besloot extra sancties in te stellen om de Turkse autoriteiten onder druk te zetten. In evangelische kringen, waar veel aanhangers van Trump zitten, groeide Brunson uit tot een martelaar voor het christelijke geloof. Ruim een half miljoen Amerikanen tekenden een petitie waarin zij protesteerden tegen de behandeling van de predikant.

Het dossier tegen hem bestond uit een mengeling van halfbakken bewijzen en malle complottheorieën. Als aanwijzing voor zijn banden met de Gülenbeweging diende onder meer een videootje van een mediterraans gerecht, maklube, dat volgens de aanklacht op bijeenkomsten van Gülenisten wordt gegeten.

Apocalyptische passages

In zijn brieven trof de Turkse justitie apocalyptische passages aan, zoals ‘God zal de aarde doen schudden’, waarmee hij op de naderende coup zou hebben gezinspeeld. In de oorspronkelijke aanklacht werd er ook op gewezen dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Amerikaanse strijdkrachten en de CIA feitelijk in handen zijn van de mormonen. Alle christelijke kerken in de VS zouden worden geleid door een schimmige organisatie, de CAMA, waar de FBI en de CIA deel van zouden uitmaken.

Brunson heeft steeds alle beschuldigingen tegengesproken. ‘Ik ben onschuldig. Ik houd van Jezus. Ik houd van Turkije’, zei hij tegen de rechter. Volgens hem heeft zijn kerk allerlei vluchtelingen geholpen, niet alleen Koerden, maar ook Arabieren en andere mensen in nood.