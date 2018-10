Turkije beschuldigt Saoedi-Arabië van moord op kritische journalist in consulaat in Istanbul

Turkije suggereert dat de vermiste Saoedische journalist Jamal Khashoggi is vermoord nadat hij vorige week het Saoedische consulaat in Istanbul is binnengegaan. Met deze ferme beschuldiging legt Turkije een bom onder de diplomatieke relatie met Saudi-Arabië, die al zeer broos is nadat Turkije vorig jaar partij koos voor Qatar in het conflict met het Saoedische buurland.

Een betoger houdt een foto omhoog van Saoedische journalist Jamal Khashoggi tijdens een protest voor het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Foto REUTERS

Turkse autoriteiten vermoeden dat Khashoggi in het consulaat is vermoord en dat zijn lichaam daarna naar buiten is gesmokkeld, zo meldt persbureau Reuters. De Turkse verloofde van Khashoggi sloeg vorige dinsdag alarm nadat zij voor het consulaat vergeefs had staan wachten totdat hij weer naar buiten kwam.

Saoedi-Arabië ontkende iets met zijn verdwijning te maken te hebben. Vrijdag gaf de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman nog toestemming om het consulaat te onderzoeken. Zaterdag arriveerde een Saoedisch onderzoeksteam in Istanbul om mee te helpen aan de opsporing van Khashoggi.

Amerikaanse bondgenoot

Ook de Verenigde Staten hebben om meer informatie gevraagd. ‘We zijn niet in een positie om de laatste meldingen te bevestigen, maar we volgen het nauwlettend’, aldus een zegsman tegen Reuters. De VS bevinden zich in een lastige positie als een diplomatieke rel uitbreekt tussen beide landen. President Trump heeft de banden met Saoedi-Arabië als trouwe bondgenoot in het ‘vijandige’ Midden-Oosten juist verder aangehaald. Als NAVO-bondgenoot dient de VS zich echter ook achter Turkije te scharen.

Turkije steunde Qatar vorig jaar toen Saoedi-Arabië het land plotseling een handelsblokkade oplegde en geografisch isoleerde vanwege vermeende steun aan terroristische organisaties. De boycot die werd gesteund door een aantal andere landen en golfstaten, werd Qatar vooral opgelegd vanwege de relatie met Iran, aartsvijand van Saoedi-Arabië, en de vermeende steun aan het Moslimbroederschap.

Volgens correspondent Mark Lowen van de BBC in Istanbul moet Turkije wel over heel harde bewijzen beschikken om de moord op Khashoggi in de schoenen te schuiven van Saoedi-Arabië. ‘Ankara’s relatie met Riyad is te belangrijk om op het spel te zetten op basis van onbevestigde geruchten.’

Crisis

Als de moord inderdaad gepleegd is door Saoedi-Arabië kan een crisis bijna niet uitblijven, schrijft de BBC. De relatie tussen beide landen is al delicaat vanwege de steun voor Qatar tijdens de blokkade, de Turkse steun voor het Moslimbroederschap bij de eerste vrije verkiezingen in Egypte en de relatie met Iran.

De 59-jarige Khashoggi vluchtte vorig jaar september uit Saoedi-Arabië nadat de regering enkele tientallen kritische intellectuelen, activisten en dissidente geestelijke leiders had gearresteerd. Hij leeft nu in ballingschap in de Verenigde Staten waar hij columns schrijft voor onder meer de Washington Post.

In zijn columns schrijft hij onder meer kritisch over de rol van Saoedi-Arabië in de oorlog in Jemen en de ‘zogenaamde’ moderniseringsdrift van kroonprins Bin Salman. Voor de buitenwereld lijkt hij een frisse wind te laten waaien in het aartsconservatieve land, maar tegelijkertijd laat hij de vrouwen opsluiten die hebben gestreden voor het recht om auto te mogen rijden.