Turkije: akkoord over export Oekraïens graan wordt vandaag ondertekend

Een graanboerderij in Izmajil, in het zuiden van Oekraïne. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Dat meldt het kantoor van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan en de secretaris-generaal van de VN António Guterres waren aanwezig bij de onderhandelingen in Istanbul.

Sinds het begin van de invasie van Oekraïne eind februari heeft Rusland meerdere havens aan de Zwarte Zee ingenomen en het graan daar tegengehouden. Ook hebben de Russische strijdmachten een aantal havens gebombardeerd, waardoor deze niet meer operationeel zijn.

Oekraïne heeft, uit angst voor amfibische aanvallen, zeemijnen neergelegd die de toegang tot de havens blokkeren. Door die combinatie van belemmeringen ligt ondertussen meer dan 20 miljoen ton graan vast in de Oekraïense havens.

Oplopende voedselprijzen

Daardoor lopen de voedselprijzen wereldwijd op. In Kenia, Ethiopië en Somalië lopen 20 miljoen mensen risico op hongersnood door de opstopping. Daarom hamert de internationale gemeenschap al weken op een snelle oplossing.

Daar stond Rusland wel voor open, mits een serie westerse sancties die zijdelings raken aan de Russische landbouwexport zou worden opgeheven. De minister van Buitenlandse Zaken van Turkije zei: ‘Zelfs als Russische (landbouw)producten niet direct worden getroffen door de sancties, zijn er blokkades op het gebied van zeevervoer, verzekeringen en het bankwezen. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben toezeggingen gedaan om die op te heffen.’ Welke concessies het Westen precies heeft gedaan, blijft onduidelijk.

Wel hebben betrokken diplomaten gemeld dat de graanschepen gecontroleerd zullen worden door Turkije. De Russen zouden bang zijn voor wapensmokkel via de schepen. Daarnaast zullen Oekraïense vaartuigen de schepen begeleiden uit de havens, zo melden de betrokkenen.

Deal nog niet rond

Vanuit Oekraïne klinken er argwanende geluiden. Oleksi Hontsjarenko, een Oekraïens parlementslid uit de havenstad Odesa, is afwachtend. ‘We hebben nog geen deal’, zei hij donderdag tegen de BBC. ‘We vertrouwen de Russen totaal niet. Dus laten we wachten tot er een definitieve beslissing is gemaakt morgen, en of er op het laatste moment geen tegengas wordt gegeven door de Russen. Ik duim dat we morgen een deal hebben en dat Rusland die echt zal respecteren.’ Rusland heeft zijn thuisstad Odesa momenteel in het vizier voor een volgende ronde veroveringen, denken sommige analisten.

Ook Rusland uit wantrouwen. Het Kremlin wil dat de Europese Unie daadwerkelijk ‘kortzichtige sancties’ tegen Rusland opheft, en niet alleen toezeggingen doet. Volgens de Russische regering gaapt er vaak een kloof tussen de intenties van de Europese Unie en de stappen die de unie daadwerkelijk zet.

Voor Turkije zijn het bewerkstelligen van de onderhandelingen en het akkoord ook een handig pr-moment. Het Navo-land maakt zich impopulair bij bondgenoten door zijn relatief hechte banden met Moskou. Terwijl de relatie tussen het Westen en Rusland steeds verder bekoelt, worden Erdogan en Poetin afhankelijker van elkaar. Poetin bedankte Erdogan donderdag: ‘Met uw bemiddeling zijn we vooruit gekomen.’

Turkije zocht op woensdag dan weer steun van Rusland en Iran voor een mogelijke inval in Syrië, om daar Koerdische strijdmachten aan te vallen. Turkije is bovendien wellicht betrokken geweest bij de beschieting van een vakantieoord in Iraaks Koerdistan, waarbij burgerdoden zijn gevallen.