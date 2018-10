Turken gaan ook residentie van Saoedische consul onderzoeken

De residentie van de Saoedische consul in Istanbul. Beeld AP

Niets wees er echter op dat Saoedi-Arabië op het punt stond om toe te geven dat Khashoggi was omgebracht in het consulaat. Meerdere Amerikaanse media meldden maandag, op basis van informatie van regeringsbronnen in Washington, dat de Saoedi’s met zo’n bekentenis zouden komen.

Op deze manier zou Riyad een einde willen maken aan de crisis rond de dood van Khashoggi. De journalist wordt al sinds begin deze maand vermist, na een bezoek aan het consulaat in Istanbul. Saoedi-Arabië, dat tot nu toe iedere betrokkenheid heeft ontkend, zou in de komende dagen willen erkennen dat Khashoggi werd gedood in het consulaat toen een ondervraging uit de hand liep.

Volgens The New York Times, die een bron sprak die op de hoogte is van de Saoedische bekentenis, zou kroonprins Mohammed bin Salman de ondervraging en mogelijk ontvoering van de journalist hebben goedgekeurd. Salman geldt als de machtigste man het Saoedische regime.

Minister Pompeo sprak dinsdag met de Saoedische kroonprins Salman over de vermissing van Khashoggi. Beeld EPA

Schuld

De kroonprins, die vanaf het begin werd genoemd als de kwade genius achter het moordplan, zou nu echter in de ‘bekentenis’ van Riyad worden beschermd. Niet hij, maar een inlichtingenfunctionaris zal de schuld krijgen van de uit de hand gelopen ondervraging in het consulaat.

Uren nadat Khashoggi het consulaat was binnengegaan, is op bewakingsvideo’s te zien hoe voertuigen van het consulaat het terrein verlaten. De Turkse regering, die denkt dat Khashoggi’s lichaam in stukken is gesneden, vermoedt dat het lijk in een van deze voertuigen is verplaatst.

Sommige wagens vertrokken naar de residentie van de consul. Het consulaat werd maandag negen uur lang onderzocht door Turkse forensische deskundigen. Ook een onderzoeksteam uit Saoedi-Arabië onderzocht het gebouw, maar dit team vertrok al na een kleine twee uur.

Het Saoedische consulaat werd maandag negen uur lang onderzocht door Turkse forensische deskundigen. Beeld EPA

Bloedspetters

De Turkse onderzoekers namen grondmonsters en ook werd een metalen deur uit de tuin meegenomen. De Turkse president Erdogan opperde dinsdag de mogelijkheid dat delen van het consulaat opnieuw werden geschilderd om sporen van de moord, zoals bloedspetters, weg te werken.

‘In het onderzoek wordt naar veel zaken gekeken’, aldus Erdogan in het parlement tegen de media. ‘Er wordt gekeken naar giftige stoffen en materialen die zijn weggewerkt door ze over te schilderen.’

Minister Pompeo vertrekt dinsdag naar Turkije voor overleg over de crisis. Saoedi-Arabië is een van Amerika’s belangrijkste bondgenoten in het Midden-Oosten. Tijdens het diner dinsdagavond zal hij voor de tweede keer kroonprins Salman spreken. ‘Wij zijn sterke en oude bondgenoten’, zei Salman in zijn eerste gesprek tegen Pompeo. ‘Gezamenlijk confronteren wij de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien: in het verleden en in de toekomst.’