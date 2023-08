Turken boycotten Disney Plus vanwege schrappen serie over Atatürk

Herdenking van de 84ste sterfdag van Mustafa Kemal Atatürk, op 10 november 2022 bij het Dolmabahçe-paleis in Istanbul. Beeld AP

Op 29 oktober, precies honderd jaar na de stichting van de Turkse Republiek door Mustafa Kemal Atatürk, zou de serie Atatürk online gaan. Maar nog geen maand na de aankondiging schrapte Disney Plus de Turkse serie uit het programma, naar verluidt vanwege klachten vanuit de Armeense gemeenschap. Daarop riep Mustafa Sarigül van de door Atatürk opgerichte oppositiepartij CHP ‘alle burgers in Turkije en in de wereld’ op om het streamingplatform te boycotten.

De miniserie Atatürk vertelt ‘het verhaal van het leven van de grote leider Mustafa Kemal Atatürk’, een omschrijving die het enthousiasme van de Turkse makers niet verhult. Voor veel Turken is Atatürk meer dan een belangrijke historische figuur. Hij is de ultieme held: de commandant die het Ottomaanse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog tegen alle verwachtingen in bij Gallipoli een grote overwinning op de geallieerden bezorgde, vervolgens na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk de strijd voor onafhankelijkheid leidde, om uiteindelijk de eerste president van de Republiek Turkije te worden.

Tot op de dag van vandaag is het in Turkije verboden om de nagedachtenis van Atatürk – een eretitel, die ‘vader van de Turken’ betekent – te beledigen. Dat betekent niet dat het levensverhaal van Atatürk zonder smet is. Hij wordt in verband gebracht met de Armeense genocide van 1915, de moord op 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs onder het Ottomaanse regime. Het is een zeer beladen onderwerp in Turkije, waar men meestal over ‘de Armeense kwestie’ spreekt.

Amerikaans-Armeense organisaties begonnen eind juni een campagne op sociale media tegen wat zij de ‘disneyficatie’ van Atatürk noemden. Disney Plus zou met de serie ‘een Turkse dictator en massamoordenaar’ verheerlijken, schreef het Armeense Nationale Comité van Amerika (ANCA) op X, voorheen Twitter. Het nieuws van de annulering, door ANCA onthaald als resultaat van de campagne, was reden voor de Turkse mediawaakhond RTÜK om een onderzoek in te stellen naar de achterliggende redenen. ‘Het is een schande dat een Amerikaans televisieplatform is bezweken onder druk van de Armeense lobby’, reageerde Ömer Celik, woordvoerder van de regerende AK-partij.

Disney Plus heeft bekendgemaakt dat de serie inderdaad niet op het eigen platform zal verschijnen voor de 160 miljoen wereldwijde abonnees, zonder daarvoor een verklaring te geven. Voor het Turkse publiek zal de serie wel op tv en in de bioscoop te zien zijn. De Turkse mediabedrijven Fox en Lanistar Medya brengen Atatürk uit als twee films. Het eerste deel wordt op 29 oktober, op de 100ste verjaardag van Turkije, op tv uitgezonden.