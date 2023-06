Turken boos na nieuwe koranverbranding Zweden, direct naast moskee in Stockholm

Het protest tegen de Koran woensdag in Stockholm werd geleid door een immigrant uit Irak. Beeld Jonathan Nackstrand / AFP

‘Ik veroordeel het walgelijke protest in Zweden tegen ons heilige boek’, schrijft de Turkse minister Fidan op Twitter. De demonstratie verliep rustig. Eén man werd opgepakt, omdat hij een steen gooide richting de koranverbrander.

Het was de eerste koranactie in Zweden sinds januari, toen de rechts-extremistische activist Rasmus Paludan een Koran verbrandde voor de Turkse ambassade in Stockholm. Snel daarna schortte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de onderhandelingen over het Zweedse Navo-lidmaatschap op. Daarna wees de Zweedse politie verdere vergunningaanvragen voor koranverbrandingen af, met een beroep op de risico’s voor de Zweedse veiligheid. Een rechter oordeelde later dat dit onrechtmatig was.

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

Vervelend moment

Hoewel de politie de vergunning uitgaf, deed zij woensdag ook aangifte tegen de man die de manifestatie leidde, een 37-jarige immigrant uit Irak. Hij wordt verdacht van het aanzetten tot haat tegen een bevolkingsgroep en overtreding van het tijdelijke verbod op open vuur in de regio Stockholm. Wat meespeelt bij de eerste aanklacht is dat het direct naast een moskee gebeurde.

De manifestatie komt voor de Zweedse regering op een vervelend moment. De Zweden hopen dat de Turken hun bezwaren tegen het Navo-lidmaatschap laten varen, voorafgaande aan de komende Navo-top, half juli in Litouwen. Navo-baas Jens Stoltenberg heeft op 6 juli een extra bijeenkomst ingelast om te kijken of de laatste hobbels kunnen worden gladgestreken.

Vorig jaar ging Turkije op een aantal voorwaarden akkoord met de toetreding van Zweden. Sindsdien komen de Turken steeds met nieuwe eisen. Zo wil Erdogan dat Zweden iets doet tegen demonstraties van PKK-aanhangers. Ook eist hij de uitlevering van bijvoorbeeld journalisten die in Zweden politiek asiel hebben gekregen.