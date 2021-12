Tunesisch parlement blijft buitenspel staan tot na grondwetswijziging en verkiezingen

Aanhangers van Kais Saied steunen de machtsovername van de Tunesische president, die het parlement buitenspel heeft gezet. Beeld REUTERS

Saied kondigde maandag in een televisietoespraak aan dat hij Tunesië komend jaar wil gaan hervormen middels een ‘volksoverleg’. Hij zei dat er van 1 januari tot 20 maart een landelijke volksraadpleging zou plaatsvinden waar iedereen suggesties voor constitutionele en andere hervormingen kan doen. Een commissie moet de ideeën onderzoeken en een voorstel ontwerpen, waarover de bevolking dan in een referendum kan stemmen.

Op 25 juli, precies een jaar nadat Saied de uitvoerende macht volledig naar zich toe trok, moet het referendum plaatsvinden. Pas als er parlementsverkiezingen ‘volgens de nieuwe wetten’ hebben plaatsgevonden, mag het parlement haar werkzaamheden weer hervatten. De president richt zijn pijlen nu op 17 december 2022. Dat betekent wel dat de volksvertegenwoordiging nog zeker een jaar geschorst blijft.

Kais Saied, die zonder politieke ervaring verrassend de presidentsverkiezingen van 2019 won, heeft veel kritiek op de huidige grondwet van Tunesië. ‘Als het voor het volk niet mogelijk is om zijn rechten uit te oefenen, moet er een nieuwe tekst komen’, zei hij maandag. De grondwet werd in 2014 ingevoerd als een soort compromis tussen de machtige islamistische Ennahda-partij en de rivaliserende seculiere partij Nidaa Tounes. Sindsdien werkten de verschillende machtsblokken in het parlement elkaar continu tegen, waardoor het Noord-Afrikaanse land steeds verder wegzakte in economische malaise.

Politieke impasse

Afgelopen zomer ontsloeg Saied plotseling de minister-president en stelde het parlement buiten werking. Naar eigen zeggen was dit noodzakelijk om de politieke impasse in het land te doorbreken en zo de democratie te redden. De ingreep van de president werd door veel Tunesiërs omarmd, die massaal protesteerden tegen het falen van de overheid om iets te doen aan de economische crisis, werkeloosheid, corruptie en nu ook de coronacrisis. Critici spraken echter van een coup en vreesden dat het land terug zou keren naar een dictatuur, waar het zich net — tijdens de Arabische Lente in 2011 — aan had ontworsteld.

Die angst groeide toen de president maanden later nog steeds per decreet regeerde en maar niet duidelijk maakte hoe hij de democratie wilde gaan ‘redden’. Afgelopen maanden nam de onvrede onder de bevolking toe en vonden verschillende protesten plaats. Saied bleef benadrukken dat hij het land slechts wil hervormen en beloofde de dialoog aan te gaan over de toekomst van Tunesië. Enkele dagen geleden drong de G7 er nog op aan dat hij ‘de fundamentele vrijheden’ moest respecteren en met een duidelijke planning moest komen voor de terugkeer naar het democratische pad.