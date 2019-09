Tunesië rekent af met politieke klasse: strijd gaat tussen mediatycoon in hechtenis en conservatieve hoogleraar

'Robocop’ Kaïs Saïed, de kandidaat zonder geld en zonder partij, kreeg de meeste stemmen. Beeld Reuters

Dat mediatycoon Karoui het goed zou doen, was wel verwacht. In de (schaarse, want sinds juli verboden) peilingen lag ‘de Tunesische Berlusconi’ op kop. De man die sinds drie weken in hechtenis zit op verdenking van witwassen, kreeg zondag volgens een exitpoll van onderzoeksbureau Sigma 15,5 procent van de stemmen.

De grote verrassing was Saïed. Als totale nieuwkomer wist de 61-jarige jurist bijna 20 procent van de stemmen te halen. Geen enkele waarnemer in Tunesië had dat voorzien.

Saïed is politiek een onbeschreven blad. Hij bekleedde nooit bestuurlijke functies, op het lidmaatschap na van de commissie die de nieuwe grondwet van 2014 voorbereidde. Hij is expert constitutioneel recht.

De hoogleraar aan de Universiteit van Tunis heeft geen partij achter zich en had als individu nauwelijks geld om campagne te voeren. Verkiezingsbijeenkomsten hield hij niet, hij ging alleen van deur tot deur. De academicus spreekt klassiek Arabisch in plaats van het Tunesische dialect. Volgens Sigma hebben jongeren massaal op ‘Robocop’ (zijn bijnaam) gestemd.

Over zijn politieke opvattingen is weinig bekend, maar de afgelopen maanden heeft Saïed zich laten kennen als een sociaal conservatief. In een interview met de krant Acharaâ Al Magharibi zei hij dat homoseksualiteit wordt betaald en aangemoedigd door andere landen. ‘Mij is verteld dat bepaalde huizen worden gehuurd door buitenlandse partijen. Sommigen willen homoseksualiteit verspreiden.’ Een presidentiële commissie in Tunesië heeft vorig jaar juist voorgesteld het verbod op seks tussen mensen van hetzelfde geslacht op te heffen.

Ook is Saïed tegenstander van gelijkheid voor man en vrouw in het erfrecht, een ander voorstel van de presidentiële commissie. Zijn echtgenote Ichraf, zo meldde hij in een interview, heeft gezegd niet op haar man te zullen stemmen.

Aanhangers van presidentskandidaat Nabil Karoui vieren zondagavond feest voor zijn hoofdkantoor in Tunis. Beeld AFP

Qua charisma is Karoui, de tweede winnaar van zondag, het tegendeel van Saïed. De mediatycoon, directeur van tv-zender Nessma, ontpopte zich de afgelopen drie jaar, sinds de dood van zijn zoon Khalil, als weldoener. In de achtergestelde regio’s van het land deelde hij eerste levensbehoeften uit aan de armen. Nessma TV, Tunesiës best bekeken zender, deed er voortdurend verslag van, zodat zijn populariteit vleugels kreeg. Veel mensen uit de lagere klassen zien in Karoui een man die hen ziet staan en begrip heeft voor hun noden.