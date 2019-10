Tunesië kiest tussen Robocop en Berlusconi

Medewerkers van een Tunesisch stembureau. Beeld EPA

De islamisten kregen volgens twee onderzoeksbureaus ruim 17 procent van de stemmen. Op de tweede plaats eindigde, met bijna 16 procent, de partij Qalb Tounes (Hart van Tunesië) van mediatycoon Nabil Karoui. De twee partijen hebben gezworen niet met elkaar te gaan regeren. Ook Qalb Tounes eiste zondagavond de overwinning op. De officiële uitslag wordt niet eerder dan woensdag verwacht. De opkomst was 41 procent.

Met een electorale tweetrapsraket bepalen de Tunesische kiezers de koers van hun land. Zondag waren de parlementsverkiezingen, komende zondag volgt de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde vorige maand werd de zittende politieke klasse genadeloos afgestraft. Mogelijk houdt een deel van hen via het parlement toch een voet tussen de deur.

Buitenstaanders

Vast staat in ieder geval dat het presidentschap in handen komt van een buitenstaander met karakter. Drie weken geleden werden alle andere kandidaten ruimschoots gepasseerd door Karoui, ‘de Tunesische Berlusconi’, en de steile academicus Kaïs Saïed, het grote raadsel van deze verkiezingen.

Dat betekent dat de partijen van de presidentiële verliezers zondag kampten met een gebrek aan momentum. ‘Behalve twee winnaars kende de eerste ronde namelijk vooral verliezers’, zegt politiek analist Yacine Labib.

Dat gold zeker voor de partij van premier Youssef Chahed, die bij de presidentsverkiezingen op een schamele vijfde plaats eindigde en ook zondag met 4,7 procent laag scoorde. Kennelijk hadden de kiezers geen waardering voor wat hij als regeringsleider (niet) voor elkaar heeft gekregen. Chahed wist het extremistisch gevaar in te dammen, maar tot een doortastende economische aanpak kwam hij niet. De kosten van levensonderhoud stegen fors, de werkloosheid onder jongeren is hoger dan vóór de revolutie van 2011.

Ook moslimpartij Ennahda mocht zich zorgen maken. Haar presidentskandidaat deed het in de eerste ronde met 13 procent niet bijzonder goed. Zondag kregen de islamisten slechts 4 procentpunt meer. In de loop der jaren is hun electorale aanhang – in 2012 nog 37 procent – geleidelijk afgenomen. Toch rekende Ennahda tot nu toe op zo’n kwart van het electoraat als stevige kern. In dat beeld zit een forse barst.

Gevangenis

Meer kans leek de nieuwe partij van Karoui te maken. Na diens politieke doorbraak in de eerste ronde hoopte Qalb Tounes de parlementsverkiezingen te winnen, zodat ze het voortouw kon nemen bij de regeringsvorming.

Saloua Samoui, de vrouw Nabil Karoui, die zelf geen campagne kon voeren omdat hij in de gevangenis zit. Beeld REUTERS

Op verkiezingspad had Qalb echter één bijzonder probleem: haar voorman zit in de gevangenis. Op 23 augustus werd de 56-jarige Karoui gearresteerd op verdenking van witwassen en belastingfraude. Dat levert een vreemd juridisch schouwspel op als de man zondag tot staatshoofd wordt gekozen. Bovendien kan hij niet persoonlijk campagne voeren.

De reactie van rivaal Kaïs Saïed: ‘Ik voer ook geen campagne.’

Dat klinkt gekker dan het is. De 61-jarige Saïed heeft nauwelijks geld. Zijn campagne kostte evenveel als ‘een kop koffie en een pakje sigaretten’, wordt in Tunesië gezegd. Saïed heeft geen eigen partij (en dus ook geen vertegenwoordigers in het parlement). Hij beschikt over een handvol vrijwilligers en een piepklein hoofdkwartier met kapotte ramen en wat plastic stoelen. Toespraken hield hij niet in de aanloop naar de eerste ronde, op tv was hij amper te zien. Hij trok het land in en ging in z’n eentje van deur tot deur.

Waarom kreeg hij dan toch, met ruim 18 procent, de meeste stemmen? Juist ook vanwege die soberheid. Afkeer van corruptie en van de welgestelde kletsmajoors in de politiek is een belangrijk sentiment onder de kiezers. Zijn studenten lopen weg met de ‘eerlijke en betrouwbare’ hoogleraar constitutioneel recht. De meeste Tunesiërs kenden Saïed als de deskundige die af en toe op tv uitleg kwam geven over juridische kwesties. Hij was lid van de commissie die de grondwet van 2014 voorbereidde. Zijn mechanische manier van spreken bezorgde hem de bijnaam ‘Robocop’.

Revolutionaire geest

Veel meer nog dan Karoui is Saïed een anti-systeemkandidaat. Hij wil niets met bestaande machtsklieken te maken hebben. ‘Hij belichaamt een terugkeer naar de revolutionaire geest van 2011’, zegt Jaouhar ben Mbarek van denktank Réseau Doustourna. Maar wat dat precies behelst, is niet duidelijk. Saïed is een onbeschreven blad. In sociaal opzicht lijkt hij conservatief. Homoseksualiteit noemde hij in een interview een buitenlands complot en hij is tegen gelijk erfrecht voor man en vrouw.

Zijn belangrijkste adviseur echter is de vroegere communist Ridha ‘Lenin’ Mekki. Die noemt Saïed ‘progressief’ en ontkent in alle toonaarden – vermoedelijk terecht – dat de jurist een geestverwant is van de islamisten. Verder geeft ook Mekki weinig opheldering.

Het meest concreet is Saïeds wens de macht van de volksvertegenwoordiging over te hevelen naar lokale raden. Het plan lijkt bij voorbaat onhaalbaar: het parlement zal heus niet met tweederde meerderheid zichzelf opheffen. Maar dat geldt mogelijk voor veel van zijn verlangens. Tunesië heeft een parlementair systeem, de president gaat alleen over defensie en buitenlands beleid. Bovendien heeft Saïed geen eigen partij die in het parlement zijn zaak kan bepleiten. ‘Daarom zal hij niet veel van zijn ideeën kunnen uitvoeren’, zegt Youssef Cherif van het Carnegie Network. ‘Dat geldt ook voor de economie.’

Wel hebben diverse partijen – van links tot de islamisten – hun steun uitgesproken voor Saïeds kandidatuur in de tweede ronde. Mbark telt haar electorale aanhang op bij de 18 procent van Saïed, komt dan op 55 procent en concludeert: ‘Hij staat er heel goed voor.’

Vraagtekens

Anderen menen dat Tunesische kiezers zich niet zomaar als vee laten verkopen. En bovendien: vlak Karoui niet uit. Drie jaar lang heeft zijn stichting Khalil Tounes – vernoemd naar zijn in 2016 overleden zoon – eerste levensbehoeften uitgedeeld aan burgers in de achtergestelde regio’s van het land. De beelden werden continu uitgezonden door zijn tv-zender Nessma. Daarmee heeft Karoui veel goodwill gekweekt, niet alleen onder de armen.

Ook rond Karoui echter hangt een wolk van vraagtekens. Wat is zijn program? Wat wil hij met Tunesië? Is hij echt zo’n buitenstaander als hij zich voordoet? Niet helemaal, meent Cherif. ‘Hij is deel van het systeem. Hij genoot al de bescherming van dictator Ben Ali en stond tot drie jaar terug dichtbij president Essebsi.’ Inmiddels staat hij met één been buiten het systeem en belooft hij, als een soort Trump, de zaken eens goed op te schudden.

Liberale kiezers uit de middenklasse wacht daarom een dilemma. Zij moeten zondag kiezen tussen wat velen zien als een gewiekste maffioos (Karoui) en een conservatief die niet van homo’s houdt. ‘Na de eerste ronde was ik teleurgesteld’, zegt Selim Adhoum, een architect in de oude medina van Tunis. ‘Maar dit is nu eenmaal democratie.’