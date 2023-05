Tunesië duldt onder president Saied geen kritiek: 1 jaar celstraf voor oppositieleider

Tunis, 21 februari: oppositieleider Rached Ghannouchi komt aan bij een politiebureau. Beeld AFP

Geen enkele criticus is nog veilig in Tunesië, waarschuwt oppositiecoalitie National Salvation Front (NSF) dinsdag op Facebook. ‘Het repressieve beleid maakt geen onderscheid tussen tegenstanders en critici, of het nu gaat om politici, vakbondsleden, journalisten, rechters, advocaten of bloggers’, schrijft de beweging, die vorig jaar ontstond uit verzet tegen de groeiende macht van president Kais Saied.

De oprichter en leider van de grootste Tunesische politieke partij werd maandag bij verstek veroordeeld tot een jaar celstraf voor opruiing, zei zijn advocaat tegen persbureau Reuters. De 81-jarige politicus weigerde aanwezig te zijn bij ‘een verzonnen rechtszaak die geen basis heeft in de realiteit noch de wet’.

Volgens het NSF is Ghannouchi veroordeeld op basis van een toespraak op een begrafenis waarin hij zei dat de overledene zijn hele leven lang had gevochten tegen tirannie. Een politievakbond diende daarop een klacht in omdat Ghannouchi met ‘tirannie’ op de veiligheidstroepen zou hebben gedoeld.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Sinds president Saied in de zomer van 2021 het Tunesische parlement ontbond, heeft Ghannouchi, die parlementsvoorzitter was, zich ontpopt tot zijn grootste criticus. Veiligheidstroepen arresteerden de partijleider afgelopen maand op verdenking van samenzwering tegen de staat. Terwijl Ghannouchi in voorarrest zat, werden de kantoren van zijn islamitisch-democratische Ennahda-partij gesloten.

‘Terroristen’ en ‘fake news’

In de afgelopen maanden zijn al tientallen oppositieleden en andere critici opgepakt, onder wie verschillende politici van de Ennahda-partij, die de meeste parlementszetels had. De Tunesische autoriteiten grijpen volgens de oppositie naar repressie omdat ze falen om de ‘verstikkende economische en sociale crisis die het land doormaakt’ aan te pakken. President Saied noemt de oppositieleden ‘terroristen’ die met hun opruiing de veiligheid van de staat in gevaar brengen. Juist zíj zijn verantwoordelijk voor de economische malaise in het land, zegt Saied.

Ook buiten de politieke arena is het steeds gevaarlijker om je mond open te trekken. Een nieuwe cyberwet, die Saied vorig jaar invoerde, maakt het verspreiden van ‘nepnieuws’ strafbaar. De wet geeft justitie bovendien verregaande bevoegdheden om het internetgebruik van mensen te monitoren en persoonlijke gegevens te bewaren.

Volgens Amnesty International gebruikt de president het ‘draconische’ wetsartikel 54 om allerlei mensen voor de rechter te slepen, ‘de zoveelste aanval van president Saied op de wettelijke bescherming van de mensenrechten in Tunesië’.

Journalist Nizar Bahloul schreef een column waarin hij beargumenteerde dat premier Najla Bouden sinds haar aantreden nog niets had bereikt, waarop justitie een strafrechtelijk onderzoek opende op basis van de cyberwet. Berichten op sociale media vormden de aanleiding voor strafrechtelijke onderzoeken naar een bekende advocaat en een student. De laatste had een video gedeeld van botsingen tussen demonstranten en de politie in zijn woonwijk. Alle drie hangt een lange gevangenisstraf boven het hoofd.

Tijdmachine

Toen Saied het parlement bijna twee jaar geleden buitenspel zette, waarschuwde onder meer Ghannouchi meteen dat deze ‘coup’ een terugkeer naar de dictatuur van Ben Ali zou betekenen. Toch juichten veel Tunesiërs de machtsgreep toe omdat zij geloofden dat de president orde op zaken zou stellen om daarna nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven. De bevolking had in 2019 juist voor de onervaren en onafhankelijke politicus gekozen vanwege de behoefte aan een frisse wind om de voortdurende politieke impasse te doorbreken.

Twee jaar later is duidelijk dat de beloofde verkiezingen er niet gaan komen. Saied heeft een nieuwe grondwet doorgedrukt die hem bijna volledige macht geeft en het haast onmogelijk maakt om hem af te zetten. Intimidaties, arrestaties en censuur zijn aan de orde van de dag, waarmee het haast lijkt alsof Tunesië in een tijdmachine is gestapt. Bestemming: het repressieve regime van Ben Ali, die decennialang met harde hand over het Noord-Afrikaanse land regeerde tot de ommezwaai van de Arabische Lente.

De economie is er intussen alleen maar op achteruitgegaan en de onvrede onder de bevolking neem verder toe. Dagelijks worden Tunesiërs geconfronteerd met enorme inflatie, werkloosheid en tekorten aan voedsel en brandstof. Nu de hoop op een betere toekomst voor Tunesië vervliegt, dreigt een massale uittocht van jonge mensen. Steeds meer jongeren verkiezen nu al de gevaarlijke oversteek naar Europa boven een leven in eigen land.