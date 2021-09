TUI vliegt vier keer per week met lege vliegtuigen tussen Eindhoven en Schiphol

Een vliegtuig van TUI vliegt over een huis in de omgeving van Schiphol. Beeld ANP

Dat bevestigt een woordvoerder van Eindhoven Airport na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. TUI heeft in Eindhoven namelijk geen vliegtuigen gestationeerd staan. Nadat passagiers vanuit Kos en Kreta in Eindhoven zijn uitgestapt, vliegt het vliegtuig zonder passagiers door naar Amsterdam. Bij de vluchten van Eindhoven naar de Griekse eilanden moesten de vliegtuigen eerst, leeg, uit Amsterdam gevlogen komen.

Dat komt neer op vier vluchten per week tussen Eindhoven en Amsterdam zonder passagiers. Het aanbod van Eindhovense vluchten naar Kos en Kreta van TUI begon in juli en stopt eind oktober. Dat komt neer op zo’n zeventig lege vluchten van iets meer dan 100 kilometer.

TUI laat in een reactie weten dat het om een uitzonderlijke situatie gaat. ‘Normaal gesproken hebben we in een zomerperiode toestellen gestationeerd op Eindhoven Airport. Maar door de bijzondere omstandigheden waar we door covid dit jaar mee geconfronteerd zijn geweest en het vakantieseizoen dat pas heel laat pas op gang is gekomen, is dat dit jaar niet het geval.’

Milieuschade

Bewonersplatform Woensel-Noord reageert in het Eindhovens Dagblad verbolgen en wil stappen nemen tegen TUI vanwege de ‘onnodige’ milieu- en geluidsoverlast. ‘Wij realiseren ons dat deze constructie verre van ideaal is’, zegt TUI in de reactie. ‘Met lege toestellen vliegen doen we uiteraard liever niet. Vanwege het milieuaspect, maar ook omdat het kostbaar en weinig efficiënt is.’

Welke schade de lege vluchten hebben voor het milieu, valt moeilijk te zeggen. Modellen op basis van uitstoot worden over het algemeen berekend op basis van het aantal passagiers in een vliegtuig. Dat maakt het berekenen van de uitstoot van een leeg vliegtuig lastig.

Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, maakte wat hij noemt een ‘sigarendoosberekening’ en komt uit op 700 kilogram CO2-equivalent per vlucht. Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot per week zo’n 442 kilogram aan CO2 uit.

Slag om de arm is dat Van Wee in zijn berekening uitgaat van de gemiddelde bezetting van het vliegtuig, 69 procent, terwijl in werkelijkheid geen passagiers op de zeventig vluchten zaten. Zonder passagiers is het vliegtuig aanzienlijk lichter en heeft het minder brandstof nodig. Bovendien worden de lege vluchten uitgevoerd met een Boeing 737-Max, zegt TUI, die volgens hen 40 procent stiller is en 15 procent minder brandstof verbruikt.

Maar de grootste onzekere factor, zegt Van Wee, is de extra energie die het landen en opstijgen van de vliegtuigen kost. De vluchten van Schiphol naar Eindhoven bestaan voornamelijk uit opstijgen en landen. Van Wee: ‘De toeslag die ik veronderstel voor het opstijgen en landen is voorzichtig en kan best nog veel meer zijn. Dan kom je al snel op 1.000 kilogram CO2 equivalent.’