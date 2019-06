Tuchtrechter van mening dat advocaat Nico Meijering uitspraken bij Jinek niet had mogen doen

Nico Meijering komt, samen met kantoorgenoten, aan bij de rechtbank. Beeld ANP

Aanleiding voor de tuchtzaak zijn uitspraken van Meijering in het tv-programma Jinek (12 februari) over advocaat Stijn Franken. Blijkens een opgenomen telefoongesprek voelde Franken zich in 2011 bedreigd door Meijerings kantoorgenoot Bénédicte Ficq. Volgens Franken, destijds de advocaat van Willem Holleeder, zette Ficq hem onder druk om zijn cliënt Holleeder een valse verklaring te laten afleggen in het voordeel van Ficqs toenmalige cliënt, Dino S.

De opname van het telefoongesprek waarin Franken zegt dat hij door Ficq werd ‘bedreigd’, is door misdaadjournalist Peter R. de Vries geopenbaard in het Holleeder-proces. Daarop stelde deken Evert Jan Henrichs, die toezicht houdt op de advocatuur, een onderzoek in naar de toelaatbaarheid van Ficqs ‘dreiging’ en naar Franken zelf, die zijn vertrouwenstelefoon aan De Vries ter beschikking had gesteld – dat is verboden.

In dat onderzoek sprak de deken vertrouwelijk met Ficq en Meijering – die inmiddels de advocaat van Dino S. is – en met Franken. Tijdens die gesprekken verzocht hij de betrokken advocaten om de zaak niet in de media te brengen.

Vrijheid van meningsuiting

De Raad van Discipline interpreteert dit verzoek als een ‘spreekverbod’, en oordeelt dat de deken dit niet aan de advocaten had mogen opleggen. Meijerings deelname aan het programma Jinek stond hem vrij, stelt de raad. De vrijheid van meningsuiting geldt ook voor advocaten en brengt met zich mee dat een advocaat geen spreekverbod vooraf kan worden opgelegd. Dit zou anders kunnen zijn in een noodgeval, maar daarvan was op dat moment geen sprake.

Maar achteraf beschouwd, stelt de tuchtrechter, heeft Nico Meijering in het programma ‘tuchtrechtelijk verwijtbare’ uitspraken over het gesprek met de deken gedaan.

‘Meijering had zich moeten realiseren dat wat hij van de deken over Franken had gehoord, vertrouwelijk was,’ stelt de raad. ‘De uitspraken van Meijering, die erop neerkomen dat de verklaring van Franken Ficq zeker zal vrijpleiten, zijn bovendien onjuist.’

In beroep

Het kantoor Ficq & Partners meldt in een schriftelijke reactie tegen dit deel van het oordeel in beroep te gaan – ‘Dit deel van de beslissing achten wij vanwege diverse redenen minder begrijpelijk.’ Nico Meijering was dinsdag niet bereikbaar voor een toelichting.

Deken Henrichs meldt desgevraagd dat zijn klacht was gebaseerd op zowel het geformuleerde verlangen om media niet te benaderen, als op de algemene betamelijkheidsnorm die voor advocaten geldt. ‘De Raad van Discipline is zeer kritisch over de eerste grondslag, maar acht het optreden van meester Meijering tuchtrechtelijk verwijtbaar op basis van die tweede grondslag en legt daarom de maatregel van waarschuwing op.’

Wanneer de resultaten van zijn onderzoek naar Ficq en Franken worden bekendgemaakt, ‘staat nog niet vast’.