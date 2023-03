Tubbergen gelooft niet meer zo in het CDA: ‘Ze zeggen sorry, draaien zich om en gaan verder met wat ze deden’

In Tubbergen werd ruim vijf keer zo vaak op BBB gestemd als op het CDA. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor een proteststem valt men zelfs in het katholieke Tubbergen van het geloof. In wat ooit het grootste CDA-bolwerk was, klinkt al op verkiezingsdag een voorbode van het einde der christelijke politiek in het Twentse dorp. ‘Ik zag Jezus Leeft op de lijst staan’, roept een 64-jarige man, zelf katholiek, woensdag door het stembureau in het gemeentehuis. ‘Ik dacht dat die partij allang dood was.’

Als donderdagochtend het finale oordeel klinkt, blijkt met 0,0 procent van de stemmen het einde voor Jezus Leeft dan ook echt gekomen. Veel ingrijpender: alle andere christelijke partijen zijn op sterven na dood in Tubbergen. Met dank aan één partij: BoerBurgerBeweging. Nergens stapte bij de verkiezingen zo’n groot percentage kiezers over naar BBB als in Tubbergen. Maar liefst 58,8 procent van de stemmen werd uitgebracht op de partij van Caroline van der Plas.

De grootste verliezer is met 11,2 procent van de stemmen het CDA. Vier jaar geleden werd met dé man uit de regio, Pieter Omtzigt, nog 41,8 procent van de stemmen binnengehaald. Bij de landelijke verkiezingen in 2021 ging zelfs een record van 27 procent voorkeursstemmen in Tubbergen naar de man die er niet ver vandaan opgroeide, in Enschede.

Toch is zijn breuk met het CDA niet de enige verklaring voor het recordverlies voor de christen-democraten in deze gemeente. BBB-lijsttrekker in Overijssel Carla Evers woont er namelijk ook. ‘De mensen kennen mij hier’, zegt ze er zelf aan de telefoon over. ‘Die hebben er vertrouwen in.’

In het geval van Herman Mekenkamp (65) gaat de theorie wél op. Nog nooit van zijn leven stemde hij op een niet-christelijke partij, bekent hij achter een winkelwagentje in de supermarkt. Toch kost het hem geen moeite zondag in de rooms-katholieke St. Pancratiusbasiliek te vertellen dat hij op BBB heeft gestemd. ‘Hoe kom je anders aan dit?’, wijst hij naar de schouderkarbonades tussen zijn boodschappen. Op de verpakking prijkt – rechtop – de Nederlandse vlag.

Gebrek aan leiderschap

In bakkerij De Kleibakker vertellen Hennie (65) en Johan (67) van Raalte bij een cappuccino dat de christelijke stem voor hen wél heilig is. Maar hoewel ze tamelijk progressief denken over asiel, klimaat en natuur, belijden ook zij hun sympathie voor de boeren. ‘Net als wij verlangen zij naar een regering die houvast geeft’, zegt Hennie. ‘Het ontbreekt gewoon op alle dossiers aan leiderschap’, zegt Johan.

Sympathie voor de boer blijkt voor meer bewoners van Tubbergen niet het hele verhaal. Een vrouw van 64, die net als meer dorpsgenoten in de krant niet haar naam aan haar opvattingen gekoppeld wil zien, zegt: ‘Ik heb op BBB gestemd uit onvrede met alles wat gaande is in Den Haag. Marktwerking in de zorg, maar ook Groningen, de toeslagenaffaire. Ze zeggen sorry, draaien zich om en gaan verder met wat ze deden.’

Er klinkt ook twijfel. Als boerenzoon en oud-medewerker van de Rabobank én van een veevoederbedrijf heeft een 57-jarige man in De Kleibakker de landbouwsector in zijn dna. ‘Iedereen kent in het buitengebied wel een boer’, zegt hij. En dus ging zijn stem naar BBB. Twijfels heeft hij ook: ‘Het wordt spannend of ze het straks aankunnen’. Want waar halen ze goede mensen vandaan om al die zetels in de provincies (17 in Overijssel) te vullen en ook nog gedeputeerden te leveren als er bestuurd gaat worden? Het is een vraag die bij meer mensen leeft.

Toch wordt op straat in Tubbergen geen partij-implosie verwacht, zoals eerder bij LPF of nu bij Forum voor Democratie. Want BBB heeft die ‘geweldige', ‘eerlijke’, ‘zelfverzekerde’ en bovenal ‘nuchtere’ Caroline, klinkt het almaar weer. De partijleider die er bewust voor koos de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar over te slaan. Om tijd te winnen om de juiste mensen te vinden en die met cursussen en debattraining geduldig klaar te stomen voor het grote provinciewerk.

‘Denken die mensen dat wij onder een steen hebben geleefd?’, reageert BBB-lijsttrekker Evers vinnig op de vraag of ze er klaar voor zijn. ‘Natuurlijk hebben wij ook een lijst met potentiële gedeputeerden, alleen is die niet openbaar.’ Of ze zelf ambities in die richting heeft? Ja, zegt ze, maar het lijkt haar verstandiger de fractie te blijven aansturen in de Provinciale Staten. ‘Want laten we wel wezen: het wordt een hele klus om alle kikkers in de kruiwagen te houden.’

Christelijk verleden

Er zijn donderdagochtend ook BBB-aanhangers die het niet kunnen laten om in hun euforie het politiek-christelijke verleden van het dorp op de hak te nemen. Dat verleden begon in 1880, toen Herman Schaepman, geboren in Tubbergen, als eerste priester plaatsnam in de Tweede Kamer en daarmee een impuls gaf aan de katholieke emancipatie. Vanuit de wijde omgeving is zijn 5 meter hoge standbeeld op een 4 meter hoge sokkel op de Tubberger Es te zien. Korstondig was er donderdagochtend een stemformulier op geplakt, met daarop alle vakjes van BBB rood gekleurd.

In de middag is de sokkel weer vrij van politieke uitingen en worden de ogen weer getrokken naar Schaepmans lijfspreuk. Credo, pugno – ik geloof, ik strijd. Een devies dat men in de regio nu enkel Caroline van der Plas nog ziet uitdragen. En zo heeft ook in Tubbergen het politieke geloof in het hogere plaatsgemaakt voor het geloof in eigen kunnen.