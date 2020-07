TU Eindhoven discrimineert mannen met voorrangsbeleid voor vrouwen – aldus College voor de Rechten van de Mens

Beeld Marcel van den Bergh

Om de structurele en hardnekkige achterstand van vrouwelijke wetenschappers te verminderen, kun je als universiteit best een voorkeursbeleid voeren. Maar de manier waarop de TU Eindhoven dat beleid heeft vormgegeven ‘gaat te ver en komt daardoor in strijd met de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving’, aldus het college.

De universiteit zegt in een reactie de uitspraak te bestuderen, maar ook te blijven werken aan ‘een beter evenwicht tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke wetenschappers’. Sinds het voorrangsbeleid voor vrouwen is ingevoerd, zijn 48 vrouwelijke wetenschappers van over de hele wereld aangenomen.

Het Eindhovense veelbesproken wervingsprogramma begon in juli 2019 met als doel meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken. Alle wetenschappelijke vacatures worden voor de duur van vijf jaar alleen opengesteld voor vrouwen. Pas als de universiteit zes maanden na openstelling van de vacature nog geen enkel gesprek met een vrouwelijke sollicitant heeft gevoerd, mag de vacature ook voor mannen worden opengesteld.

Zwaar middel

Het antiracismebureau Radar kreeg ruim vijftig klachten van personen die menen dat de universiteit met dat beleid mannen discrimineert, en stapte naar het College voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelt nu dat het doel dat de universiteit nastreeft weliswaar gerechtvaardigd is, maar om alle vacatures voor vijf jaar louter voor vrouwen open te stellen vindt het college een te zwaar middel.

‘De universiteit geeft vrouwelijke kandidaten vrijwel absolute voorrang’, aldus de uitspraak. ‘Het voorkeursbeleid geldt universiteitsbreed en is op alle wetenschappelijke functies van toepassing. De TU Eindhoven toont de noodzaak van dit vergaande voorkeursbeleid niet aan. Niet binnen alle faculteiten is de achterstandspositie van vrouwen namelijk even groot.’

Bovendien is het voor sommige typen wetenschappelijke functies in de afgelopen jaren wel gelukt om meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken. Daarnaast vindt het college dat eerdere maatregelen om meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken ‘een weinig dwingend karakter’ hadden. Zo waren er bijvoorbeeld geen financiële consequenties voor faculteiten of onderzoeksgroepen als ze er niet in slaagden om meer vrouwen aan te trekken.

‘Bevoordelen’

Daarom komt het college tot het oordeel dat ‘het drastische middel van uitsluiting van mannelijke sollicitanten, niet is toegestaan’. Het denkt dat het ook met minder vergaande maatregelen lukt om meer vrouwen aan te stellen op de universiteit, zoals het trainen van selectiecommissies, scherpere wervingsprocedures en interne loopbaanontwikkeling of het aanbieden van arbeidsvoorwaarden die vrouwen ‘bevoordelen’.

De TU Eindhoven stelt het oordeel van het college te respecteren. ‘We zullen de bevindingen van het college goed bestuderen, evenals hun aanbevelingen, om te bepalen hoe we verder gaan’, aldus rector Frank Baaijens. ‘Ons algemene doel is onveranderd: we willen dat binnen vijf jaar 30 procent van de wetenschappelijke staf vrouw is', voegt de voorzitter avn de universiteit Robert-Jan Smits daaraan toe.

Hetzelfde college constateerde in 2018 dat de TU Eindhoven het kleinste aandeel vrouwelijke wetenschappers van alle Nederlandse en zelfs Europese universiteiten had. Van de hoogleraren was slechts 14 procent vrouw, van de universitaire hoofddocenten 13 procent en van de universitaire docenten 24 procent.