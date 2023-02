TU Delft zwijgt over namen Shell-deeltijdhoogleraren ‘vanwege de AVG’

Een woordvoerder van de TU Delft heeft alleen de titels van de betreffende leerstoelen gedeeld van drie hoogleraren die door Shell worden betaald. Beeld Lex van Lieshout / ANP

De Volkskrant vroeg de TU Delft naar de hoogleraren, vanwege een zaterdag te verschijnen onderzoeksartikel van de krant naar de banden tussen universiteiten en de fossiele industrie. Veel universiteiten heroverwegen momenteel hun samenwerkingen met de fossiele industrie, onder meer na acties van kritische medewerkers en studenten die vinden dat universiteiten de opwarming van het klimaat serieuzer moeten nemen en daarom die banden moeten doorsnijden. De Universiteit van Amsterdam kondigde vorige week aan voorlopig geen nieuwe projecten met Shell op te starten.

‘Transparantie en onafhankelijkheid zijn essentieel voor het goed functioneren van de wetenschap’, laat onderwijsminister Robbert Dijkgraaf weten in een schriftelijke reactie. ‘Vorig jaar heb ik moeten constateren dat de transparantie over nevenwerkzaamheden en financiering leerstoelen beter kan en moet. Daarom heb ik een brief aan universiteiten gestuurd om stappen te zetten. Ze hebben mij toegezegd dat zij met een compleet landelijk register komen en hun eigen interne registratie op orde brengen.’

Ook wetenschapsgenootschap KNAW is voorstander van zo’n register met nevenwerkzaamheden van hoogleraren, zoals banen elders.

‘Openbare informatie’

Transparantie hierover is bij uitstek van belang voor deeltijdhoogleraren. Hun leerstoelen worden namelijk betaald door een externe organisatie, in dit geval door Shell. Meestal werken de hoogleraren vier dagen per week bij het bedrijf en één dag op de universiteit. Ze kunnen zo een brug slaan tussen academie en praktijk, al is belangenverstrengeling een risico.

De TU Delft zegt de namen van haar Shell-hoogleraren niet te kunnen delen ‘vanwege de AVG’ (privacywetgeving, red.). Twee andere Nederlandse universiteiten met vergelijkbare gesponsorde leerstoelen sturen echter desgevraagd wél de bijbehorende namen van hoogleraren toe. De TU Eindhoven heeft drie van dergelijke hoogleraren, de Universiteit Twente twee.

‘Het verrast mij dat de universiteit hun namen niet wil geven’, reageert Lex Bouter, emeritus hoogleraar methodologie en integriteit aan de VU Amsterdam. ‘Het is in principe gewoon openbare informatie.’

Terughoudendheid hierover kan het vertrouwen in de wetenschap schaden, zegt hij. ‘Universiteiten zeggen al jaren dat ze de nevenfuncties van hoogleraren openbaar zullen maken, maar dat gebeurt niet of halfslachtig.’ Hij verwijst naar actualiteitenprogramma Nieuwsuur, dat deze problematiek vorig jaar aankaartte.

Nevenwerkzaamheden onvindbaar

Een woordvoerder van de TU Delft geeft alleen een lijstje met de titels van de betreffende leerstoelen. Daarmee zijn uiteindelijk twee van de drie deeltijdhoogleraren te identificeren op de site van de universiteit: Ruud Henkes (stromingsleer) en Wim Mulder (beeldvorming van de bodem). Op hun profielpagina’s staat Shell namelijk genoemd bij de nevenwerkzaamheden.

De derde Shell-hoogleraar (Integration of Renewables in Energy Systems) is daarentegen onvindbaar onder die leerstoelnaam op de openbare pagina’s van de universiteit.

Behalve dat ze vaak onvolledig zijn, zijn profielpagina’s sowieso geen goede vervanging voor een openbaar register, stelt Bouter. ‘Universiteiten zeggen dat op de profielpagina van wetenschappers alles genoemd staat. Maar daarmee kun je nog niet goed zoeken naar nevenwerkzaamheden, tenzij je een ict-whizzkid bent.’