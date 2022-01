TU Delft maakt Eurocommissaris Timmermans eredoctor, en alumni protesteren met een petitie

Frans Timmermans, doctor honoris causa. Beeld EPA

Universiteiten door heel Nederland (en daarbuiten) reiken eredoctoraten uit, vaak tijdens Dies Natalis, oftewel de verjaardag van de universiteit. De TU Delft viert volgende week vrijdag haar 180ste verjaardag met een (digitaal) themafeestje over de energietransitie. De universiteit staat stil bij haar eigen rol in de energietransitie en eert drie mensen die zich voor die transitie inzetten. Twee van hen zijn de Duitse scheikundig hoogleraar Jürgen Janek en Jennifer Holmgren, directeur van een Amerikaans koolstofrecyclebedrijf.

Alumni

Maar het is de benoeming van Timmermans die slecht valt bij Jan Asselbergs, een werktuigbouwkundige uit Soest die in 1973 aan de TU Delft is afgestudeerd als ingenieur. Hij begon een petitie tegen de benoeming van de Eurocommissaris, die inmiddels bijna 15 duizend keer is ondertekend. Sommige ondertekenaars zijn net als Asselbergs alumni, een groter deel is anoniem. De meeste handtekeningen (zo'n negenduizend) kwamen pas binnen nadat media zoals het AD en de NOS afgelopen weekeinde over de petitie berichtten.

Asselbergs en zijn medestanders kritiseren Timmermans’ opvattingen over onder meer kernenergie. Hij zou daarmee de transitie alleen maar in de weg staan. Medewerkers van de universiteit hebben op hun beurt weer verontwaardigd gereageerd op de petitie. Zo stelt de decaan van de lucht- en ruimtevaartfaculteit Henri Werij op LinkedIn dat ‘ontkenners van de menselijke invloed op het klimaat en tegenstanders van klimaatmaatregelen dit onderwerp aangrijpen om de toekenning van dit eredoctoraat te framen op een manier die niet terecht is.’ Werij is samen met de andere faculteitsdecanen en de rector magnificus van de TU verantwoordelijk voor de benoeming van Timmermans.

Joop van den Ende

De eredoctoraten zijn niet voorbehouden aan wetenschappelijke prestaties, maar ook voor maatschappelijke en economische bijdragen aan de wetenschap. Die voor Timmermans is ‘een sociaal-maatschappelijk eredoctoraat voor zijn inzet om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen van regeringen, bedrijven en instellingen en de nodige actie te ondernemen’, laat de TU Delft weten.

De Delftse universiteit heeft in het verleden vele eredoctoraten uitgereikt. Ontvangers waren onder anderen staatsman Abraham Kuyper en Prins Bernard. Verder werd eredoctoraten toegekend aan bijvoorbeeld schrijver Willem Frederik Hermans, omroep-ondernemer Joop van den Ende en premier Jan Peter Balkenende.

Eredoctoraten zijn af en toe omstreden. Toen Winnie Mandela in 1991 werd veroordeeld voor betrokkenheid bij ontvoering en moord, werd de Universiteit Utrecht (zonder succes) opgeroepen het eredoctoraat dat zij vijf jaar eerder had gekregen, terug te nemen. De particuliere universiteit Nyenrode oogstte ooit kritiek door Albert Heijn een eredoctoraat te geven – officieel was dat voor de introductie van de streepjescode, maar later bleek de titel een beloning voor de financiering van een leerstoel. Tegenwoordig beschikt Nyenrode ook over een ‘dr. Albert Heijn-gebouw’ en enkele naar de kruidenier genoemde ‘executive’ zalen.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de tegenstanders van Timmermans’ benoeming kritisch waren over zijn positieve opvattingen over kernenergie. Dat klopt niet: zij vinden juist dat Timmermans positiever zou moeten zijn over de rol die kernenergie kan spelen in de klimaatcrisis. Dit is inmiddels aangepast.