Tsunami volgt op aardbevingen voor de kust van Indonesische eiland Sulawesi

Een tijdje is hij maar een witte streep in de verte, maar dan stort hij zich bulderend op het strand. Een tsunami. Het is maar een kleintje, een dwerg vergeleken bij de tsunami met vloedgolven van 20 meter hoog, die in 2004 de provincie Atjeh trof. Maar ook een vloedgolf van 3 meter kan flink tekeergaan. Van bovenaf is goed te zien hoe het water gebouwen aan het strand verpulvert en vervolgens met donderend geweld de straten van Palu binnen walst. Daar hadden kort daarvoor twee aardbevingen al danig huisgehouden.

De mobieltjes-videos die dit vastleggen, zijn beverig en duiken weg als het water aan land spoelt. Als het water zich terugtrekt, worden de beelden weer wat vaster. Zij laten een zilte poel vol puin zien. Een politieauto ligt dood in een plas water, een moskee staat met zijn gebroken pilaren in de modder, een shoppingmall is gebarsten en half ingestort, een brug ligt geknakt en verbogen in het water. Een schip is hulpeloos tegen het land gedrukt. Herinneringen aan Atjeh komen boven, maar de werkelijkheid lijkt stukken minder erg. In Palu waren de mensen gewaarschuwd. In Atjeh niet. Daar vielen toen 180 duizend doden.

De bewoners van Palu en het verderop gelegen Donggang waren gewaarschuwd toen eind van de middag twee aardbevingen het midden van Sulawesi door elkaar schudden. De tweede was met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter veruit de sterkste. De meteorologische dienst BMKG waarschuwde meteen voor een tsunami. De meeste mensen vluchtten spontaan naar hoger gelegen gebieden of naar de bovenverdiepingen van parkeergarages. Daardoor heeft de tsunami waarschijnlijk weinig slachtoffers gemaakt.

Een gewonde wordt verzorgd in Donggala, Sulawesi. Foto EPA

Slachtoffers

Dat er slachtoffers zijn is zeker, alleen weet niemand nog hoeveel. Volgens de woordvoerder van de nationale rampenbestrijding, Sutopo Purwo Nugroho, is op het strand van Palu een huis weggespoeld, waarin een gezin van 5 personen woonde. Dat gezin wordt nu vermist. In Donggang schijnt bij de eerste aardschok ook iemand te zijn omgekomen, zegt Sutopo. Tientallen anderen zijn gewond geraakt. Hij benadrukt dat er geen details zijn en nauwelijks betrouwbare berichten, omdat bijna alle communicatie met het gebied door de aardschok is vernield. Ook de stroom is uitgevallen.

Het vliegverkeer rond Palu is helemaal lamgelegd. De verkeerstoren van het vliegveld is zwaar beschadigd en alle apparatuur in de toren is onbruikbaar geworden. Een deel van de vliegveldterminal is eveneens verwoest en onduidelijk is of de landingsbaan nog te gebruiken is. In veel wegen zitten brede barsten. De gebouwen die nog overeind staan, vertonen forse barsten en scheuren. De autoriteiten hebben de bewoners in het gebied afgeraden om hun huizen binnen te gaan totdat ze zeker weten dat het niet op instorten staat. De koepel op de grote moskee bij het strand is in het gebouw gezakt. Dio, een ooggetuige in Palu, meldt ’s avonds op de Indonesische televisie dat het in de stad nog steeds een chaos is. Nog steeds zijn er naschokken. De mensen schuilen in de heuvels en durven niet naar beneden. Overal is het aardedonker. Hulp is er nog niet, zegt de man. De mensen hebben geen tenten, dekens en eten. Ze zitten maar op de berg en wachten af.

Het centrum van de zwaarste aardschok lag op bijna 80 kilometer van de stad Palu, op 10 kilometer diepte. De hevige schok werd vele honderden kilometers verderop nog gevoeld.