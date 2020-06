Tsjetsjenen op ‘strafexpeditie’ tegen Maghrebbijnse jongeren in Dijon

Een uitgebrande auto in Dijon. Beeld AFP

Het zijn ongekende beelden uit de normaal tamelijk slaperige hoofdstad van Bourgondië. Gewapend met honkbalknuppels, schroevendraaiers, bijlen en zelfs automatische geweren trokken zo’n vijftig Tsjetsjeense mannen – velen van hen met bivakmutsen en motorhelmen – zaterdagnacht door les Grésilles, een buitenwijk waar veel Fransen met een Maghrebbijnse achtergrond wonen. Een eigenaar van een pizzeria, die door de Tsjetsjenen vermoedelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor het in elkaar slaan van de jongen, werd beschoten en raakte ernstig gewond.

Op sociale media circuleren video’s van een auto die in sneltreinvaart op een groep Tsjetsjenen lijkt te willen inrijden, hen net mist en over de kop vliegt. Over de toedracht daarvan is weinig bekend. De bestuurder ligt in het ziekenhuis, schrijven Franse media, voor zijn leven wordt gevreesd.

Op vrijdagavond waren er al enkele tientallen gewapende Tsjetsjeense mannen gesignaleerd in de buurt van het Place de la République in het stadscentrum, waar ze een shishabar vernielden, om zich daarna naar Les Grésilles te verplaatsten. Zondagnacht waren in die wijk wederom Tsjetsjenen op de been, volgens de politie zo’n tweehonderd.

Volgens de Franse autoriteiten gaat het om gerichte aanvallen. De Franse media spreken van ‘strafexpedities’. De prefect, de bestuurder van de regio, schreef in een communiqué over ‘een afrekening’. Het is niet de eerste keer dat de Tsjetsjeense gemeenschap in Frankrijk het recht in eigen hand neemt. In Nice, waar veel Tsjetsjenen wonen, worden zij verantwoordelijk gehouden voor wat Franse media ‘een oorlog tegen dealers’ noemen.

De Franse autoriteiten hebben maandagavond zo’n honderdvijftig ME’ers en een aantal arrestatieteams ingezet, maar slaagden er niet in de rust te bewaken. Hoewel er in de nacht van maandag op dinsdag geen Tsjetsjenen in Les Grésilles werden gesignaleerd, kwam het toch tot gewelddadigheden: jongeren uit de wijk – ook onherkenbaar door mutsen, maskers en helmen – schoten met vuurwapens in de lucht, vernielden surveillancecamera’s en staken auto’s in de brand.

Ongeveer honderd jongemannen waren volgens de politie gemobiliseerd om ‘hun territorium te verdedigen’. Ze wierpen barricades op, onder meer van brandende auto’s en prullenbakken, ter voorkoming van een nieuwe inval van de Tsjetsjenen – die dus uitbleef. Ze richtten zich toen tegen de politie en tegen journalisten: verslaggevers van nieuwszender France 3 werden met stenen bekogeld.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez bezocht Dijon dinsdagochtend. ‘Onze reactie zal extreem streng zijn’, zei hij. Volgens verschillende Franse media zou president Macron het ministerie de opdracht hebben gegeven te onderzoeken of de Tsjetsjeense daders, van wie velen een vluchtelingenstatus zouden hebben, kunnen worden uitgezet.