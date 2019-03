Tsjetsjeense mensenrechtenactivist veroordeeld tot vier jaar cel

Titijev was het hoofd van de mensenrechtenorganisatie Memorial. Beeld REUTERS

Memorial doet al jaren onderzoek naar de verdwijningen, moorden en martelpraktijken onder het bewind van de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov, die met harde hand over de Kaukasusrepubliek regeert. Titijev werd vorig jaar gearresteerd op beschuldiging van het bezit van 200 gram marihuana. Die zou de politie in zijn auto hebben gevonden, toen hij op weg naar zijn werk werd aangehouden. Volgens Titijev hebben de agenten de drugs in zijn auto gelegd en hem vervolgens meegenomen naar het politiebureau.

Toen Titijev weigerde te bekennen, namen de agenten hem in zijn auto mee naar de plaats waar hij eerder op de dag was aangehouden en deden ze tegenover getuigen alsof ze de drugs net in zijn auto hadden ontdekt. Op verscheidene bewakingscamera’s bij het politiebureau zou volgens zijn advocaten te zien moeten zijn dat hij die ochtend twee keer door de agenten naar hun kantoor werd meegenomen, maar het bleek dat de twaalf camera’s die dag toevallig allemaal defect waren. Ook aan de hand van Titijevs telefoons zouden zijn bewegingen op die ochtend te zien moeten zijn, maar die bleken op raadselachtige wijze verdwenen nadat de politie ze in beslag had genomen.

Weinig geloofwaardig was ook de getuigenverklaring van een man die beweerde dat hij een paar maanden eerder een man op straat een joint had zien roken. Aan de hand van een foto in de krant herkende hij die man later als Titijev.

Volgens de Russische oppositie hebben de Tsjetsjeense autoriteiten de zaak tegen Titijev in elkaar gezet om het mensenrechtenorganisaties onmogelijk te maken in Tsjetsjenië te opereren. President Kadyrov liet vorig jaar al weten dat hij Tsjetsjenië tot verboden terrein voor mensenrechtenactivisten zou verklaren, ‘net als voor terroristen en extremisten’.

De Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Beeld Getty

Ook het proces tegen Titijev ging gepaard met allerlei bedreigingen. Een van zijn advocaten vluchtte uit Tsjetsjenië, terwijl een auto en het kantoor van zijn collega’s in de brand werden gestoken. Tsjetsjenië is al jaren levensgevaarlijk terrein voor mensenrechtenactivisten. In 2009 werd Natalja Estemirova, een collega van Titijev, in de hoofdstad Grozny ontvoerd en vermoord. Drie jaar eerder werd de journaliste Anna Politkovskaja, een uitgesproken vijand van Kadyrov, in Moskou vermoord.

In 2016 werd een groep journalisten en mensenrechtenactivisten afgetuigd toen ze naar Grozny onderweg waren. Kort daarna werd Igor Kaljapin, het hoofd van een organisatie die onderzoek deed naar martelpraktijken onder Kadyrov, overvallen en mishandeld.

Westerse landen hebben sancties tegen Kadyrov afgekondigd wegens de mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. De afgelopen jaren zijn honderden homo’s in de Kaukasusrepubliek opgepakt, gemarteld en soms zelfs gedood. Een man die zijn detentie overleefde, diende later een aanklacht bij het Russische openbaar ministerie in, maar tot nog toe heeft Moskou geen onderzoek ingesteld naar de klachten.