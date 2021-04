Tsjernobyl wil toerisme stimuleren en vraagt status van Werelderfgoed aan

De kernreactor in Tsjernobyl anno 2021. Beeld AFP

De ramp voltrok zich toen de vierde reactor van de kerncentrale op hol sloeg tijdens een mislukt experiment met de beveiligingsprocedures. De Sovjet-autoriteiten probeerden de ernst van het ongeluk eerst geheim te houden, zelfs tegenover de bevolking van de nabijgelegen stad Pripjat, waar een groot deel van het personeel en hun gezinnen woonde.

Pas na anderhalve dag werden de inwoners in het diepste geheim geëvacueerd. Het Westen was al snel op de hoogte van de ernst van de situatie nadat meetapparatuur verhoogde radioactiviteit had geconstateerd, afkomstig uit Tsjernobyl.

Enorme doses radioactiviteit

Bij de ramp kwamen 31 mensen om als gevolg van de enorme doses radioactiviteit die zij bij het bestrijden van de brand in de centrale hadden opgelopen. Over het aantal mensen dat later overleed ten gevolge van ziektes die verband hielden met de straling die vrijkwam woedt nog steeds een discussie onder deskundigen.

Monument in Tsjernobyl voor de slachtoffers van de kernramp. Beeld AFP

Een groot gebied rond de centrale werd tot verboden gebied verklaard, hoewel sommige bewoners stiekem terugkeerden. Over de half verwoeste centrale is een enorme betonnen sarcofaag gebouwd om de omgeving te beschermen tegen de straling.

Pripjat

Pripjat, de stad waar de medewerkers woonden, staat nog steeds leeg. De inmiddels vervallen scholen en flatgebouwen, waaruit de kinderen en hun ouders in aller haast moesten vertrekken, vormen nu een trekpleister voor toeristen. Vooral na de HBO-serie over de ramp in Tsjernobyl nam het toerisme naar de voormalige rampzone een hoge vlucht.

De Oekraïense minister van Cultuur Oleksandr Tkatsjenko zei te hopen dat het toerisme weer een impuls zal krijgen als het gebied de status van Unesco Werelderfgoed krijgt.