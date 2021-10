Tsjechische premier Babiš verliest verkiezingen in nek-aan-nek-race, is hij op weg naar de uitgang?

Premier Andrej Babiš geeft een persconferentie na het verliezen van de parlementsverkiezingen. Beeld Getty Images

Babiš heeft het verlies zaterdagavond toegegeven. De gevoelige nederlaag brengt de populistische premier aan het wankelen. Begin deze week was zijn partij ANO (‘Ja’) in de peilingen nog verzekerd van een bescheiden verkiezingszege. Onthullingen uit de Pandora Papers over een Frans chateau dat hij via een offshorebedrijf kocht, leken zijn populariteit vlak voor de verkiezingen niet te deren. Het beroerde coronabeleid en schandalen rondom zijn bedrijf Agrofert sloegen evenmin een deukje in de politieke reputatie van de premier en miljardair.

Maar nu lijkt het erop dat de Tsjechische oppositie Babiš met een nieuwe strategie de loef af heeft weten te steken. Kleinere oppositiepartijen hebben zich deze verkiezingen voor het eerst verenigd in twee coalitieblokken, die vooraf aankondigden niet met ANO te zullen regeren. Ze wilden met vereende krachten de kiesdrempel van 5 procent trotseren en een vuist maken tegen populistisch zwaargewicht Babiš.

Dat is gelukt: de centrumrechtse coalitie SPOLU (‘samen’) wist met een verschil van slechts 35 duizend stemmen ANO na een nek-aan-nek-race in te halen – 27,8 tegenover 27,1 procent van de stemmen. Piráti+STAN, de andere coalitie, haalde 15,6 procent. Dan rest nog de radicaal-rechtse SPD (9,6 procent) – geen enkele andere partij haalde de kiesdrempel.

Ontboden

Het politieke landschap telt nu vier partijen. En president Miloš Zeman heeft een duidelijke voorkeur. Voorafgaand aan de verkiezingen kondigde hij al aan de grootste partij de opdracht te geven een regering te vormen. Dat is in zijn ogen nog steeds ANO – Zeman erkent de coalitie van SPOLU niet als één partij. Babiš is zondagochtend al ontboden op het presidentiële kasteel. ‘Wij zijn de sterkste partij’, zei hij zaterdagavond. ‘Als de president mij vraagt een regering te vormen, zal ik de onderhandelingen openen.’

Maar de steun van Zeman biedt slechts beperkte zekerheid voor Babiš. De gezondheid van de 77-jarige president kwakkelt al geruime tijd, getuige een recent met geheimzinnigheid omgeven ziekenhuisverblijf van een week. En nog belangrijker: met wie moet Babiš regeren? De radicaal-rechtse SPD wil alleen met ANO in zee op voorwaarde van een referendum over de Tsjechische uittreding uit de EU: een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. Bovendien hebben ze met 92 van de 200 zetels geen meerderheid. Een minderheidsregering is een mogelijkheid, maar die moet wel de vertrouwensstem van een meerderheid binnen het parlement krijgen.

SPOLU sleept naar verwachting samen met de coalitie Piráti-STAN een meerderheid van 108 zetels binnen. ‘De twee democratische coalities hebben een meerderheid’, zei SPOLU-leider Fiala. Hij wil de formatie naar zich toe trekken en zei binnen 24 uur gesprekken te voeren met de andere coalitie. Zolang Zeman en Babiš van geen wijken weten, ligt er een moeizame formatie in het verschiet. Babiš wees er zaterdagavond op dat het vormen van een regering na de vorige verkiezingen acht maanden duurde.

Wel laten de Tsjechische verkiezingen zien dat de strategie om samen te werken goed kan uitpakken voor de oppositie. Een ontwikkeling die waarschijnlijk met veel interesse wordt gadegeslagen in Hongarije, iets verderop in de regio. Ook daar opereert de oppositie als één blok. Komende week kiezen ze een kandidaat om het in april 2022 op te nemen tegen Viktor Orbán.