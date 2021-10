Tsjechische premier Babis neemt zijn verlies en wil geen nieuwe regering meer vormen

De Tsjechische premier Andrej Babis spreekt de pers toe na de recente verkiezingen, waarbij zijn partij minder stemmen haalde dan het oppositieblok. Beeld AP

Babis’ populistische partij ANO (‘Ja’) kreeg afgelopen zondag weliswaar de meeste zetels bij de verkiezingen, maar omdat een aantal kleinere oppositiepartijen al ver voor de stemming had besloten samen op te trekken, eindigde Babis toch niet als winnaar. Behalve SPOLU, bestaande uit drie kleinere partijen, is er nog een coalitie van twee andere partijen: Piráti a Starostové. Deze vijf partijen werken samen in de formatie. De premier probeerde de afgelopen dagen nog tot een overeenkomst te komen met een aantal afzonderlijke partijen uit het blok, maar aangezien zij vooraf al hadden aangekondigd niet met ANO te zullen regeren, koos Babis vrijdag eieren voor zijn geld en zei hij dat zijn nabije toekomst zich in de oppositiebanken zal afspelen.

Uiteindelijk is het aan de Tsjechische president Milos Zeman om te bepalen wie de nieuwe premier wordt. Zeman was lange tijd de belangrijkste politieke bondgenoot van Babis en gaf voor de verkiezingen al te kennen dat hij het liefst de leider van de grootste partij aanstelt als premier. Dat is in zijn ogen Babis, want Zeman erkent de coalitie van SPOLU niet als één partij. Het probleem is alleen dat de 77-jarige Zeman zondag met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Zijn ziekbed kan wel enkele weken duren.

Vrijdag besloot Babis die impasse niet te benutten. ‘We geven het stokje over aan de nieuwe coalitie en nemen plaats in de oppositie’, zei hij tegen persbureau CTK.

Schandalen

De steenrijke Babis lag de afgelopen weken zwaar onder vuur. Het regende schandalen rondom zijn bedrijf Agrofert, een conglomeraat van landbouw- en voedselbedrijven dat zich uitstrekt naar onder meer Nederland en dat de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s aan EU-subsidies ontving – een geldstroom die inmiddels is stopgezet door de Europese Commissie. Verder viel zijn recente coronabeleid met recht beroerd te noemen en bleek uit de Pandora Papers dat hij via een schimmige offshoreconstructie een Frans chateau had aangeschaft voor privégebruik.