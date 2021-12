Tsjechische oud-dissident was standvastig strijder voor mensenrechten

Mensenrechtenactivist Petr Uhl in 2009. Beeld ANP / CTK Czech News Agency

Uhl speelde een belangrijke rol in het verzet tegen de communistische regering die tussen 1948 en 1989 de dienst uitmaakte in Tsjechoslowakije. De regering in Praag liep het overgrote deel van die periode aan de leiband van de Sovjet-Unie. Ook was hij een prominent gezicht van de Fluwelen Revolutie en democratische omwenteling in 1989.

In Tsjechië wordt hij herinnerd als een moedige en principiële man, die ‘standvastig volhardde in het verdedigen van mensenrechten’, volgens bisschop en oud-dissident Václav Malý. Uhls standvastigheid kostte hem zijn vrijheid: hij zat in totaal negen jaar gevangen, wat hem een van de langst vastzittende dissidenten achter het IJzeren Gordijn maakt.

Uhl werd in 1941 in Praag geboren. Na zijn middelbare school studeerde hij begin jaren zestig werktuigbouwkunde in Praag. Zijn afstuderen in 1963 viel samen met lichte hervormingen in Tsjechoslowakije, na een decennium van hevige politieke onderdrukking door de communistische regering. De vrijheden namen mondjesmaat toe.

Uiterst links maar niet communistisch

In deze periode reisde Uhl regelmatig naar Parijs, waar hij zich onderdompelde in de broeierige wereld van politiek actieve Franse studenten. Uhl was uitgesproken links, eerst als marxist en later als trotskist, maar sloot zich nooit bij de communistische partij aan: hij had juist stevige kritiek op de wijze waarop die partij de vrijheid in Tsjechoslowakije aan banden legde. Hij hield zijn hele leven aan zijn linkse politieke standpunten vast.

Begin 1968 voerde Tsjechoslowakije, toen een van de meer vrije staten van het Warschaupact, hervormingen door: het zogeheten ‘socialisme met een menselijk gezicht’. De Sovjet-Unie maakte een einde aan het politieke experiment van deze Praagse Lente, in augustus 1968 rolden tanks over de straten van de Tsjechoslowaakse hoofdstad. Uhl was in Parijs toen dit gebeurde. Hij keerde terug naar Praag en richtte daar de Revolutionaire Jeugdbeweging op, die aanhang kreeg onder studenten.

Op de Praagse Lente volgde een golf van repressie en Uhl verdween in 1969 vier jaar achter de tralies. Na zijn vrijlating bleef hij politiek actief en publiceerde in ondergrondse tijdschriften. In 1974 trouwde hij met Anna Šabatová, eveneens een dissident. Zij werd later de eerste ombudsman van Tsjechië. Het echtpaar ondertekende in december ’76 als een van de eersten de verklaring van Charta 77, een vreedzame politieke beweging die zich inzette voor mensenrechten.

In 1979 werd Uhl opnieuw veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, samen met de prominente dissident en latere president Václav Havel. Na zijn vrijlating werkte hij tot de val van het communisme als stoker bij een verwarmingsbedrijf, samen met de latere minister van Buitenlandse Zaken Jiři Dienstbier. Ze onderhielden samen met andere dissidenten contact met het Westen en berichtten over de situatie in hun land.

Mensenrechten

De Fluwelen Revolutie in 1989, ingeleid door massale demonstraties, betekende het einde van het communistische bewind in Tsjechoslowakije. Hierin speelde Uhl zelf nog een opmerkelijke bijrol. Hem kwam het gerucht ter ore dat bij een van de protesten een student was gedood. Hij belde dit bericht door aan Radio Free Europe, de bekendmaking ervan droeg bij aan de volkswoede op straat. Achteraf bleek dit bericht onjuist te zijn, maar de geest was uit de fles.

Na de omwenteling naar de democratie werd Uhl parlementariër, maar snel verruilde hij de politiek voor de journalistiek. Begin jaren negentig leidde hij twee jaar lang het Tsjechische persbureau ČTK en hij schreef onder meer columns voor het linkse dagblad Pravo. Hij maakte rond de eeuwwisseling een terugkeer in de politiek als gevolmachtigde voor mensenrechten.

Zo zette hij zich ook na het communisme in voor mensenrechten in Tsjechië, met name voor de Roma-gemeenschap, die gebukt gaat onder discriminatie. Voor zijn humanitaire inspanningen ontving hij meerdere onderscheidingen. De nieuwe Tsjechische premier Petr Fiala prijst Uhl op Twitter voor zijn ‘moed en doorzettingsvermogen in de strijd tegen het totalitaire regime’. Het is onbekend waaraan Uhl is overleden. Hij laat zijn vrouw en drie kinderen achter.