Tsjechische minister verdedigt kinderen die bij Europa League-wedstrijd zwarte speler uitjoelden

Antisemitisch uitingen bij wedstrijd Israëlische club in Berlijn

De Israëlische voetbalclub Maccabi Haifa werd donderdagavond in Berlijn geconfronteerd met antisemitisme. Tijdens de Conference League-wedstrijd tegen Union Berlin zag een agent in burger hoe een Duitse supporter probeerde een Israëlische vlag in de fik te steken. Ook zou een andere fan de Hitlergroet hebben gebracht.

Union Berlin staat bekend als een linkse, maatschappelijk betrokken cultclub. Voorzitter Dirk Zingler veroordeelt de incidenten. ‘Dit is schadelijk en ontoelaatbaar’, zei Zingler, die zijn excuses aanbood aan Maccabi Haifa. ‘Antisemitisme is helaas nog steeds aanwezig in onze samenleving, ook in de stadions. We zullen discriminatie nooit tolereren. Het is belangrijk dat we waakzaam blijven en onvermoeibaar werken aan het bestrijden van dit soort incidenten.’